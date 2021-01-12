Форекс - Forex Club проведет вебинар на тему: Ключевые источники получения пассивного дохода в Украине

Полезной информацией специалисты поделятся на вебинаре, который состоится сегодня, 12 января, в 18:00 по Киеву.

Структура вебинара:

Итоги года по финансовым активам (доходность за 2020)

Итоги года по валютам (изменение за 2020)

Инфляция в UAH и USD

Динамика курса USDUAH

Депозитные ставки в Украине

Ставки ОВГЗ

Динамика рынка недвижимости

Динамика S&P500 по месяцам

Инвестиционный подход на 2021 год (рассмотрим варианты инвестиций в 2021 году)

Согласно официальным данным, каждый участник вебинара получит годовую таблицу с расчетами инвестиций для самостоятельного пользования и подбора наиболее привлекательных источников пассивного дохода.

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