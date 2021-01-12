Форекс - Forex Club проведет вебинар на тему: Ключевые источники получения пассивного дохода в Украине

Полезной информацией специалисты поделятся на вебинаре, который состоится сегодня, 12 января, в 18:00 по Киеву.
Структура вебинара:
- Итоги года по финансовым активам (доходность за 2020)
- Итоги года по валютам (изменение за 2020)
- Инфляция в UAH и USD
- Динамика курса USDUAH
- Депозитные ставки в Украине
- Ставки ОВГЗ
- Динамика рынка недвижимости
- Динамика S&P500 по месяцам
- Инвестиционный подход на 2021 год (рассмотрим варианты инвестиций в 2021 году)
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