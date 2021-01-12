МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
Форекс - Forex Club проведет вебинар на тему: Ключевые источники получения пассивного дохода в Украине
logo

Форекс - Forex Club проведет вебинар на тему: Ключевые источники получения пассивного дохода в Украине

Каждый участник вебинара получит годовую таблицу с расчетами инвестиций для самостоятельного пользования
Команда Forex Club готова рассказать про ключевые источники получения пассивного дохода в Украине за 2020 год. 

Полезной информацией специалисты поделятся на вебинаре, который состоится сегодня, 12 января, в 18:00 по Киеву.

Структура вебинара:

  • Итоги года по финансовым активам (доходность за 2020)
  • Итоги года по валютам (изменение за 2020)
  • Инфляция в UAH и USD
  • Динамика курса USDUAH
  • Депозитные ставки в Украине
  • Ставки ОВГЗ
  • Динамика рынка недвижимости
  • Динамика S&P500 по месяцам
  • Инвестиционный подход на 2021 год (рассмотрим варианты инвестиций в 2021 году)
Согласно официальным данным, каждый участник вебинара получит годовую таблицу с расчетами инвестиций для самостоятельного пользования и подбора наиболее привлекательных источников пассивного дохода. 

Источник: Forex Club

Читайте также: Форекс - Grand Capital подвел итоги 2020 года

вторник 12.01.2021 | 11:01
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Китайская экономика хорошо восстановилась, и поэтому правительство возобновило структурную реформу
    Финансовый рынок - КНР ожидает кредитный кризис

    ​Пекин может спровоцировать кредитный кризис в стране, поскольку он возвращается к своей финансовой политике по сокращению долгов после того, как пережил худшие

    понедельник, 11.01.2021 | 11:32
    Китай
  • Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании
    В Великобритании вводится локдаун

    В понедельник ​премьер-министр Великобритании сообщил о введении очередного локдауна в Объединенном Королевстве на срок до одного месяца. Шотландия также

    вторник, 05.01.2021 | 14:17
    Великобритания
  • Ожидается, что Китай станет страной с единственной крупной экономикой, которая вырастет в 2020 году
    КНР скорректировала данные по ВВП на 2019 год

    ​В среду Китайская Республика снизила свой экономический рост на 2019 год, который должен обеспечить низкую базу для расчета роста на текущий год.Национальное бюро

    среда, 30.12.2020 | 09:07
    Китай
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok