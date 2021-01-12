Фондовый рынок - Фондовые рынки Азии торгуются разнонаправленно

Рынок акций Австралии торгуется в зеленой зоне. Рынок поддержал финансовый и нефтяной сектор.

Основной индикатор ASX 200 поднялся на 20,00 пункта до отметки в 6 717,20.

Бумаги финансового сектора выросли до 1,5%, нефтяного — до 1%

Ценные бумаги Fortescue Metals подешевели на 1%, при этом бумаги Rio Tinto и BHP Group обвалились на 1%.

Золотодобывающие фирмы несут убытки, несмотря на то, что стоимость драгметалла увеличилась. Evolution Mining обвалилась на 1%, а Newcrest Mining - на 0,5%.

Японский фондовый рынок, который возобновил торги после праздничных выходных, растет несмотря на слабые данные с США.

Фондовые игроки были сдержаны после того, как новый вариант коронавируса был обнаружен у четырех человек, прибывших в Японию из Бразилии, и, как сообщалось ранее, правительство Японии намерено ввести ЧП в западных префектурах Осака, Киото и Хиого.

Основной индикатор Nikkei 225 прибавляет 17,37 пункта до показателя в 28 156,40.

Акции SoftBank потеряли 0,7%, а Fast Retailing прибавили 0,3%. Бумаги Tokyo Electron дорожают на 1%, в Advantest снизились на 1%.

Бумаги Canon обвалились на 1%, Sony - на 0,6%, а Panasonic - на 0,2%. Акции Mitsubishi Electric подорожали на 0,1%.

Финансовые активы Honda подешевели на 0,6%, а Toyota - на 0,3%.

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