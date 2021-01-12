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Форекс - Годовой объем розничной торговли в Великобритании обвалился до уровня 1995 года
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Форекс - Годовой объем розничной торговли в Великобритании обвалился до уровня 1995 года

В 2020 году объем розничной торговли обвалился на 0,3%
Великобританские розничные торговцы зафиксировали худший год в истории роста продаж из-за пандемии коронавируса, согласно статистике обнародованной BRC.

По информации BRC, в 2020 году объем розничной торговли обвалился на 0,3%, что является худшим годовым значением с 1995 года.

Реализация продуктов питания увеличилась на 5,4%, а продажи непродовольственных товаров упали на 5% по сравнению с 2019 годом.

В декабре общие продажи увеличились на 1,8%, а сопоставимые продажи поднялись на 4,8% в годовом выражении.

Покупки бытовых товаров и продуктов питания занимали первое место в списках рождественских покупок и показали рекордный уровень роста, в отличие от одежды, аксессуаров и косметических товаров, снижение которых выражалось двузначными числами, сообщил Пол Мартин, глава отдела розничной торговли Великобритании, КПМГ.

"Дальнейшие карантинное ограничения и закрытие многих непродовольственных магазинов привели к плачевным результатам в декабре для розничных торговцев, и условия будут продолжать оставаться сложными, поскольку мы входим в новую национальную блокировку", - добавил Мартин.

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вторник 12.01.2021 | 09:24
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