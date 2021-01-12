Фондовый рынок - Фондовый рынок США завершил торги падением индексов

Демократы в Палате представителей готовятся объявить импичмент Дональду Трампу, хотя у президента осталось менее двух недель.После осады здания Капитолия США сторонниками Трампа на прошлой неделе демократы обеспокоены дополнительным подстрекательством со стороны президента в последние дни его пребывания в должности.

Что касается стимулирования экономики, избранный президент Джо Байден в прошлую пятницу пообещал разработать масштабные экономические стимулы. Он сказал, что это будет масштабный проект, который будет включать прямые выплаты в размере 2 000 долларов американцам и помощь малому бизнесу.

Все основные индексы сегодня завершили сессию снижением. Индекс Dow, который упал почти на 270 пунктов в начале торгов, завершил торги снижением на 89,28 пункта до уровня 31 008,69.

S&P 500 упал на 25,07 пункта до отметки в 3 799,61, в то время как Nasdaq закрылся на уровне 13 036,43, потеряв 165,54 пункта.

На прошлой неделе основные индексы достигли рекордных показателей: Dow вырос на 1,6%, S&P 500 - на 1,8%, а Nasdaq - на 2,4%.

Акции Twitter резко упали после того, как платформа социальных сетей объявила о своем решении навсегда заблокировать учетную запись Трампа из опасений, что он может спровоцировать дальнейшее насилие. Акции FaceBook также снизились.

Продажи туристических компаний упали более чем на 10%. Apple, Boeing, American Express, Coca-Cola и Procter & Gamble также заметно подешевели.

Ценные бумаги компаний DuPont, Merck, Walmart, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и General Electric выросли.

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