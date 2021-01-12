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Фондовый рынок - Акции застыли, инвесторы распродают облигации США
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Фондовый рынок - Акции застыли, инвесторы распродают облигации США

Возрождающийся доллар США держался за четыре дня роста по отношению к другим основным валютам
​Во вторник акции взяли передышку, снизившись с рекордных максимумов из-за политической нестабильности в Вашингтоне и нового роста числа случаев коронавируса, хотя распродажа казначейских облигаций США продолжилась, поскольку инвесторы рассчитывают на большие расходы правительства.

Доходность эталонного 10-летнего долга правительства США, который увеличивается при падении цен, выросла на 2,4 базисных пункта до нового 10-месячного максимума 1,1580%.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI упал на 0,5% после достижения исторического максимума в понедельник, чему способствовало падение на 2,6% в Южной Корее, поскольку инвесторы получили некоторую прибыль от стремительно растущего Kospi.

Производители лекарств подняли японский Nikkei до нового трехлетнего максимума после сообщений об еще одном эффективном лечении COVID-19, хотя во второй половине дня индекс упал на 0,16%.

Сильный приток средств помог китайским голубым фишкам подорожать на 1,11%.

Фьючерсы на S&P 500 были на 0,05% слабее, а фьючерсы на лондонский FTSE во вторник в Азии упали на 0,13%.

Возрождающийся доллар США держался за четыре дня роста по отношению к другим основным валютам, удерживая евро и иену близко к многонедельным минимумам.

«Мы видели очень сильную неделю или около того (на рынке акций), и я думаю, что наблюдаемые нами более низкие движения являются своего рода фиксацией прибыли», - сказал Чад Падовиц, главный инвестиционный директор Talaria Capital в Мельбурне.

«Я не думаю, что в настоящий момент более высокие процентные ставки или инфляционные ожидания вызывают беспокойство у акций».

Политическая неопределенность несколько умерила настроение, поскольку демократы представили резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве к восстанию после жестокого нападения на Капитолий на прошлой неделе.

За ночь Nasdaq привел к скромным потерям на Уолл-стрит, упав на 1,3%, поскольку инвесторы продавали технологических гигантов, которые приняли меры против Трампа и его сторонников.

Twitter упал на 6,4% в понедельник после того, как в прошлую пятницу он навсегда заблокировал аккаунт Трампа.

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вторник 12.01.2021 | 08:05
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