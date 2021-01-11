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Финансовый рынок - Байден прокомментировал возможность причастности Трампа к беспорядкам в США
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Финансовый рынок - Байден прокомментировал возможность причастности Трампа к беспорядкам в США

11 января была опубликована резолюция об импичменте Д. Трампа
​Джо Байден дал свой комментарий касательно возможной причастности Д. Трампа к беспорядкам в США. Такую версию выдвигают многие источники, однако подтвержденных данных касательно причастности Трампа, нет.

Байден полагает, что Трамп не должен занимать пост главы государства. Он также отметил, что все участники беспорядков в Вашингтоне должны понести за них ответственность.

Джо Байден обсудил с американскими сенаторами возможность импичмента Трампа. Он уточнил о возможности заниматься данным вопросом одновременно с утверждением кандидатов Байдена на ключевые посты в администрации, а также финансовой помощью на борьбу с пандемией.

11 января была опубликована резолюция об импичменте Д. Трампа, которого обвиняют в подстрекательстве к мятежу и в угрозе национальной безопасности страны. Напомним, что 6 января сторонники Трампа смогли ворваться в Капитолий и окружить зал сената, из-за чего заседание было прервано. В результате демонстраций погибло пять человек. НА следующий день после беспорядков Конгресс утвердил избрание Байдена на пост главы государства.

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понедельник 11.01.2021 | 22:16
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