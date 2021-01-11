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Финансовый рынок - Украина приостановила транзит газа в Европу
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Финансовый рынок - Украина приостановила транзит газа в Европу

Компания была вынуждена ограничить заказы трейдеров на услугу транспортировку газа
​Украина ограничила поставки газа в Европу из-за очень большого спроса. Об этом сообщается на официальном сайте украинской компании Нафтогаз.

Компания была вынуждена ограничить заказы трейдеров на услугу транспортировку газа. Таким образом, компания была вынуждена ограничить запросы на вывоз газа в режиме short-haul. Это означает, что транспортировка на короткие расстояния была приостановлена.

Так, заказы на прокачку газа в Польшу составили 11,1 млн кубометров в сутки. Примерно 120 тысяч кубометров заказали через специальные аукционы, а заказы short-haul в начале 2021 года составили три миллиона кубометров в сутки.

В общей сложности, компания вынуждена была отказаться от транзита 1,3 млн кубометров в сутки. Ранее Россия, согласно действующим условиям контракта, обязалась транспортировать через украинскую территорию 65 млрд кубометров газа в первый год и около 40 млрд в последующие. Такие объемы вызвали потребность в дополнительных объемах  прокачиваемого газа для того чтобы избежать простаивания мощностей.

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понедельник 11.01.2021 | 20:48
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