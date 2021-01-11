Финансовый рынок - Украина приостановила транзит газа в Европу

Компания была вынуждена ограничить заказы трейдеров на услугу транспортировку газа. Таким образом, компания была вынуждена ограничить запросы на вывоз газа в режиме short-haul. Это означает, что транспортировка на короткие расстояния была приостановлена.

Так, заказы на прокачку газа в Польшу составили 11,1 млн кубометров в сутки. Примерно 120 тысяч кубометров заказали через специальные аукционы, а заказы short-haul в начале 2021 года составили три миллиона кубометров в сутки.

В общей сложности, компания вынуждена была отказаться от транзита 1,3 млн кубометров в сутки. Ранее Россия, согласно действующим условиям контракта, обязалась транспортировать через украинскую территорию 65 млрд кубометров газа в первый год и около 40 млрд в последующие. Такие объемы вызвали потребность в дополнительных объемах прокачиваемого газа для того чтобы избежать простаивания мощностей.

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