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Финансовый рынок - В Испании выросло потребление газа из-за сильных холодов
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Финансовый рынок - В Испании выросло потребление газа из-за сильных холодов

С 7 по 9 января испанские СПГ-терминалы осуществляли отдачу в 99 млн кубометров сутки
​В Испании потребление природного газа выросло до рекордных показателей. Это связано с тем, что в стране зафиксировано резкое похолодание и сильные снегопады.

С 7 по 9 января испанские СПГ-терминалы осуществляли отдачу в 99 млн кубометров сутки, тогда как ранее данный показатель не превышал 42 млн кубометров. Такое же количество потребления газа фиксируется во всех странах ЕС вместе взятых.Высокий спрос на газ привел к тому, что в понедельник цена на газ выросла до отметки в 660 долларов за одну тысячу кубометров. Десять дней тому она была более чем вдвое ниже нынешней.

В 2020 году Испания обогнала Францию по показателю импорта СПГ и заняла лидирующую позицию в ЕС. В мире Испания занимает 8 место по импорту и 28 место по потреблению. Основными поставщиками газа в страну являются США, Россия, Катар и ряд африканских стран.

Сегодня в Европе фиксируется рекордный уровень отбора газа из ПГХ. Это связано с довольно холодной зимой и дефицитом газа в Азии, где его стоимость превысила 700 долларов за тысячу кубометров.

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понедельник 11.01.2021 | 17:19
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