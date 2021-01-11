Финансовый рынок - В Испании выросло потребление газа из-за сильных холодов

С 7 по 9 января испанские СПГ-терминалы осуществляли отдачу в 99 млн кубометров сутки, тогда как ранее данный показатель не превышал 42 млн кубометров. Такое же количество потребления газа фиксируется во всех странах ЕС вместе взятых.Высокий спрос на газ привел к тому, что в понедельник цена на газ выросла до отметки в 660 долларов за одну тысячу кубометров. Десять дней тому она была более чем вдвое ниже нынешней.

В 2020 году Испания обогнала Францию по показателю импорта СПГ и заняла лидирующую позицию в ЕС. В мире Испания занимает 8 место по импорту и 28 место по потреблению. Основными поставщиками газа в страну являются США, Россия, Катар и ряд африканских стран.

Сегодня в Европе фиксируется рекордный уровень отбора газа из ПГХ. Это связано с довольно холодной зимой и дефицитом газа в Азии, где его стоимость превысила 700 долларов за тысячу кубометров.

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