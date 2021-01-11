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Форекс - RoboForex предлагает выгодные условия на ECN-Pro и Prime
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Форекс - RoboForex предлагает выгодные условия на ECN-Pro и Prime

Компания пытается поддержать своих клиентов и помочь им вывести торговлю на максимально эффективный уровень
В 2021 году клиенты RoboForex могут на максимально выгодных условиях работать на счетах ECN-Pro и Prime.

Таким образом, компания пытается поддержать своих клиентов и помочь им вывести торговлю на максимально эффективный уровень. Так, например, начать работать на Prime-счете можно, вложив лишь 10 долларов. Напомним, ранее размер минимального депозита достигал 5 тысяч долларов.

Ниже приводим данные по счетам:

ECN-Pro подойдет опытным трейдерам, которым нужны высокая скорость и качество обработки каждой заявки в любых рыночных условиях.

  • Минимальный депозит — 10 долларов
  • Установлены такие же уровни спредов (от 0 пунктов), как на счетах типа «Prime»
  • Максимальное кредитное плечо увеличено до 1:500
  • Комиссия 20 USD за 1 млн USD торгового оборота
  • Торговые инструменты — 36 валютных пар, Криптовалюты, металлы, CFD на US акции, индексы и нефть
  • Торговля на MetaTrader 4/5, cTrader
Prime-счет для «продвинутых» трейдеров, на котором предусмотрены следующие условия.
  • Узкие спреды от 0 пунктов
  • Минимальный депозит — 10 USD (вместо 5 000 USD) 
  • Максимальное кредитное плечо увеличено до 1:300 
  • Комиссия 15 USD за 1 млн USD торгового оборота
  • Торговые инструменты — 28 валютных пар, криптовалюты, металлы, CFD на US акции, индексы и нефть
  • Торговля на MetaTrader 4
В завершении напомним, в настоящее время как новые, так и действующие клиенты компании имеют возможность увеличить депозит сразу на 115%. Для этого достаточно пополнить центовый или стандартный счёт, открытый на платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5 минимум на 500 долларов.

Источник: RoboForex

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понедельник 11.01.2021 | 15:14
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