Форекс - RoboForex предлагает выгодные условия на ECN-Pro и Prime

Таким образом, компания пытается поддержать своих клиентов и помочь им вывести торговлю на максимально эффективный уровень. Так, например, начать работать на Prime-счете можно, вложив лишь 10 долларов. Напомним, ранее размер минимального депозита достигал 5 тысяч долларов.

Ниже приводим данные по счетам:

ECN-Pro подойдет опытным трейдерам, которым нужны высокая скорость и качество обработки каждой заявки в любых рыночных условиях.

Минимальный депозит — 10 долларов

Установлены такие же уровни спредов (от 0 пунктов), как на счетах типа «Prime»

Максимальное кредитное плечо увеличено до 1:500

Комиссия 20 USD за 1 млн USD торгового оборота

Торговые инструменты — 36 валютных пар, Криптовалюты, металлы, CFD на US акции, индексы и нефть

Торговля на MetaTrader 4/5, cTrader

Узкие спреды от 0 пунктов

Минимальный депозит — 10 USD (вместо 5 000 USD)

Максимальное кредитное плечо увеличено до 1:300

Комиссия 15 USD за 1 млн USD торгового оборота

Торговые инструменты — 28 валютных пар, криптовалюты, металлы, CFD на US акции, индексы и нефть

Торговля на MetaTrader 4

Prime-счет для «продвинутых» трейдеров, на котором предусмотрены следующие условия.В завершении напомним, в настоящее время как новые, так и действующие клиенты компании имеют возможность увеличить депозит сразу на 115%. Для этого достаточно пополнить центовый или стандартный счёт, открытый на платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5 минимум на 500 долларов.

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