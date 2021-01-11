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Курс нефти - Нефть продолжает снижаться
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Курс нефти - Нефть продолжает снижаться

Котировки фьючерсов на нефть марки WTI на NYMEX снизились на 0,86%
В понедельник цены на нефть падают на фоне опасений роста заболеваемости коронавирусом в КНР и Европе.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures к 13:41 мск снизились на 1,39% и торгуются на уровне 55,21 долл/барр.

Котировки фьючерсов на нефть марки WTI на NYMEX снизились на 0,86% до отметки 51,79 долл/ барр.

По заявлению правительства Китая, 10 января на территории государства зафиксировано более 100 новых случаев инфицирования Covid-19. Тем временем многие европейские страны продолжают вводить новые карантинные ограничения для сдерживания распространения пандемии коронавируса.

Негативно на мировой нефтяной рынок отразилась и информация о том, что американский доллар остановил снижение и начал корректировку в сторону укрепления своих позиций относительно основных валют. 

"В последний день торгов на прошлой неделе американская национальная валюта подорожала, что негативно отразилось на рост цен в сырьевом секторе", - заявила глава Vanda Insights Вандана Хари.

При этом, многие эксперты прогнозируют рост стоимости нефти на фоне обещаний Джо Байдена обнародовать программу новых мер по поддержке и восстановлению экономики Соединенных Штатов, которая будет включать более широкие прямые выплаты населению страны. 



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понедельник 11.01.2021 | 14:45
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