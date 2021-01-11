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Фондовый рынок - Стоимость золота остается стабильной
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Фондовый рынок - Стоимость золота остается стабильной

Спотовая цена золота находится на уровне 1849,53 доллара за унцию
В понедельник золото остается стабильным после рекордного падения за два месяца.

Спотовая цена золота находится на уровне 1849,53 доллара за унцию после падения на 3,4% в пятницу. Фьючерсы на золото США выросли на 0,7% до 1 848,85 доллара.

Доходность казначейских облигаций упала, а ценные бумаги снизились из-за опасений по поводу роста числа случаев коронавируса, что положительно отразилось на росте драгоценного металла.

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила жителей страны, что в связи с выявлением новых случаев штаммов коронавируса из Великобритании и Южной Африки, "будущие недели будут самым тяжелым периодом в пандемии".

Предупреждение было сделано после того, как в субботу было зарегистрировано 465 новых смертей, в результате чего число погибших достигло 40 343 человека.

В других регионах материкового Китая наблюдался рекордный суточный рост случаев Covid-19 за более чем пять месяцев.

Политика США также оставалась в центре внимания после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что палата представителей примет закон об импичменте президенту Дональду Трампу.



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понедельник 11.01.2021 | 13:30
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