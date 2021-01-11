Форекс - Настроения инвесторов в еврозоне выросли

Индекс настроений инвесторов вырос до 1,3 в январе с минус 2,7 в декабре. Это первый положительный результат с февраля 2020 года. Эксперты прогнозировали данный показатель на уровне 0,7.

Аналогичным образом индекс ожиданий вырос до рекордного уровня 33,5 с 29,3 в предыдущем месяце.

Агентство заявило, что еще есть время для анализа ситуации, поскольку инвесторы, похоже, недооценивают опасность того, что экономикам нанесен больший ущерб, чем показывают данные, и что это станет очевидным только тогда, когда ограничения будут фактически сняты.

Аналитический центр заявил, что ЕЦБ должен оставаться активным с точки зрения инвесторов, для поддерживания экономического настроения.

В Германии доверие инвесторов в январе выросло до рекордного уровня за более чем два года. Соответствующий индекс вырос до 9,2 в январе с 6,9 в декабре.

Читайте также: Форекс - В декабре потребительские цены в Китае выросли на 0,7%