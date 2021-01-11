Форекс - В декабре потребительские цены в Китае выросли на 0,7%

В декабре потребительские цены выросли на 0,2% в годовом выражении, восстановив падение на 0,5% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что цены вырастут на 0,1%.

Цены на продукты питания выросли на 1,2%, в отличие от снижения на 2% в ноябре. В то же время цены на непродовольственные товары не изменились.

Дун Лицзюань, экономист NBS, заявил, что цены на продукты питания выросли в конце года из-за суровой погоды и сезонного праздничного спроса, что привело к росту цен на мясо.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,7%. Экономисты ожидали данный показатель на уровне 0,4%.

Между тем, базовая инфляция потребительских цен замедлилась до 0,4% с 0,5%.

При этом отчет NBS показал, что в декабре цены производителей снизились на 0,4% в годовом выражении, но намного медленнее, чем снижение на 1,5% в ноябре.

В месячном выражении заводские цены выросли на 1,1% в декабре, что является самым быстрым ростом с декабря 2016 года.

Потребительские цены могут вернуться к дефляции в ближайшие пару месяцев из-за скачка цен на свинину в конце 2020 года, считают экономисты Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард и Шеана Юэ.

Аналитики добавили, что при сохранении высокой экономической активности и вероятном восстановлении базовой инфляции НБК, вероятно, ужесточит финансовую политику в этом году.

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