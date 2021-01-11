Фондовый рынок - Азиатские рынки акций торгуются без единой динамики

Инвесторы проявили осторожность после новостей о растущих призывах к отстранению президента США Дональда Трампа от должности, а также в ожидании первых квартальных отчетов по прибыли крупных компаний, которые должны быть опубликованы на этой неделе.

Японский рынок закрыт в связи с праздником.

Фондовый рынок Австралии падает после двух дней роста. Опасения по поводу количества числа случаев заражения Covid-19 в Новом Южном Уэльсе, где в воскресенье было зарегистрировано четыре новых случая COVID-19, также негативно повлияли на рынок.

Индекс ASX 200 снизился 0,40% и снижается до 6 730,90 пункта, после достижения минимума в 6 722,40. Индикатор All Ordinaries опустился на 29,90 пункта до 6 994,30.

Бумаги золотодобывающих компаний продолжают дешеветь после того, как в пятницу стоимость золота установились на минимальном уровне с середины декабря. Evolution Mining теряет более 5%, а Newcrest Mining - более 4%.

В банковской сфере: бумаги National Australia Bank, Commonwealth Bank и ANZ Banking снизились от 0,2% до 0,3%, в то время как Westpac выросли 0,1%.

Среди основных горнодобывающих компаний акции Rio Tinto падают более чем на 1%, а Fortescue Metals - на 0,3%, а BHP Group выросли 0,2%.

Финансовые активы нефтяных производителей подорожали: акции Woodside Petroleum — более чем на 4%, Santos - почти на 4%, а Oil Search - более чем на 1% после того, как в пятницу стоимость нефти поднялась на 4%.

В других государствах Азии: Новая Зеландия и Малайзия падают на 1% каждая, Сингапур и Тайвань торгуются в снижении, а Шанхай, Южная Корея и Гонконг проводят торги в зеленой зоне.

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