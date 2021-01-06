Фондовый рынок - Трамп отказывается признавать победу Байдена

Такое заявление он сделал в ходе акции «Марш за спасение Америки», на котором собрали его сторонники.

Ранее Д. Трамп выступил перед заседанием американского конгресса, который должен будет утвердить результаты голосования, проведенного коллегией выборщиков. Они полагают, что на президентских выборах победил Джо Байден.

Ранее Д. Трамп заявил о том, что вице-президент США М. Пенс имеет полное право пересматривать итоги прошедших выборов президента США. Трамп уверен, что у Пенса есть все необходимые для этого полномочия для того чтобы признать ложными тех выборщиков, которые, как полагает Трамп, избирались мошенническим образом в так называемых «спорных» штатах.

В настоящее время голоса выборцев до сих не подсчитаны, поскольку команда Трампа инициировала судебные разбирательства, в которых требует пересмотра результатов голосования из-за обнаруженных нарушений.

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