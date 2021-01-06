МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Фондовый рынок - Трамп отказывается признавать победу Байдена
logo

Фондовый рынок - Трамп отказывается признавать победу Байдена

Ранее Д. Трамп выступил перед заседанием американского конгресса, который должен будет утвердить результаты голосования, проведенного коллегией выборщиков
​Дональд Трамп окончательно отказался от того чтобы признать победу Джо Байдена на выборах президента США. По его словам, он не намерен сдаваться и отступать, поскольку считает, что в данном случае речь идет о краже голосов. 

Такое заявление он сделал в ходе акции «Марш за спасение Америки», на котором собрали его сторонники.

Ранее Д. Трамп выступил перед заседанием американского конгресса, который должен будет утвердить результаты голосования, проведенного коллегией выборщиков. Они полагают, что на президентских выборах победил Джо Байден.

Ранее Д. Трамп заявил о том, что вице-президент США М. Пенс имеет полное право пересматривать итоги прошедших выборов президента США. Трамп уверен, что у Пенса есть все необходимые для этого полномочия для того чтобы признать ложными тех выборщиков, которые, как полагает Трамп, избирались мошенническим образом в так называемых «спорных» штатах.

В настоящее время голоса выборцев до сих не подсчитаны, поскольку команда Трампа инициировала судебные разбирательства, в которых требует пересмотра результатов голосования из-за обнаруженных нарушений.

Читайте также: Фондовый рынок - Трамп отказывается признавать победу Байдена

среда 06.01.2021 | 22:03
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • В МВФ полагают, что сроки восстановления экономики будут зависеть от ситуации вокруг коронавируса
    МВФ дает прогнозы об экономическом росте ЕС

    ​МВФ прогнозирует, что Еврозона может столкнуться с более медленным, чем ожидалось восстановлением экономики в 2021 году. Это связано с тем, что ситуация с

    вторник, 05.01.2021 | 20:24
    Бюджет
  • Эксперты Goldman Sachs полагают, что на протяжении следующего года индекс доллара значительно снизится
    Goldman Sachs дал прогнозы по доллару

    ​Goldman Sachs значительно ухудшил прогноз по доллару. Ввиду риска резкого спада, многие аналитики Goldman Sachs снова на этот свои прогнозы по доллару на этот год. Как

    вторник, 05.01.2021 | 20:11
    Банки
  • Летом в Госдуме был принят законопроект, который мог бы защитить бизнес и пенсионеров от приставов
    В Госдуме хотят провести амнистию кредитов

    ​В Госдуме РФ предложили провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей. По словам инициатора данного предложения М. Сурайкина, данная инициатива

    вторник, 05.01.2021 | 19:34
    Кредиты и депозиты
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok