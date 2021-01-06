Финансовый рынок - Великобритания ослабила санкции против Крыма

Согласно опубликованному заявлению, теперь можно передавать транзитные платежи за проход судов через Керченский пролив в случае, если судно заходило в порт в экстренном порядке. В то же время, согласно ранее введенным санкциям со стороны Евросоюза, оператор не может осуществлять платежи за услуги, которые предоставляются в портах Севастополя и Керчи.

Тем судовладельцам, которые намерены осуществить платежи ГУП «Крымские морские порты», нужно сообщить о данном намерении британскому регулятору, который контролирует то, как соблюдается санкционный режим.

Напомним, что в ЕС, США и ряде других стран ввели антироссийские санкции ввиду вхождения Крыма в состав России в 2014 году, а также из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины. Стоит отметить, что экономические санкции регулярно продлеваются. В прошлом году британский представитель в ООН К. Пирс заявила, что считает положение украинцев в Крыму бедственным.

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