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Финансовый рынок - Демократы практически полностью контролируют Конгресс США
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Финансовый рынок - Демократы практически полностью контролируют Конгресс США

Сегодня у демократов под контролем находится Палата представителей, а после победы в Джорджии, демократы получат 50 из 100 мест в Верхней палате Конгресса
​Демократической партии США удалось выиграть два мандата на выборах в Сенат в штате Джорджия. Таким образом,обе палаты Конгресса оказались под контролем демократов. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные телеканалом CNN.

Согласно предварительным данным, кандидаты от Демократической партии Дж. Оссоф и Р. Уорнок получили 50,2 и 50,6% голосов соответственно. Пока что официально итоги выборов никак не подтверждаются. Если победа будет официально подтверждена, то Уорнок может стать первым темнокожим сенатором за всю историю штата Джорджия.

Сегодня у демократов под контролем находится Палата представителей, а после победы в Джорджии, демократы получат 50 из 100 мест в Верхней палате Конгресса.  После того как будет проведена церемония инаугурации Джо Байдена, вице-президент США К. Харрис будет также занимать должность главы Сената, что также обеспечит демократам большинство. 

Ранее Д. Трамп отказался передавать Белый дом Байдену и заявил о том, что намерен вести упорную борьбу против Демократической партии.

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среда 06.01.2021 | 18:42
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