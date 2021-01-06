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Финансовый рынок: Треть газа в украинских ПГХ является собственностью иностранных компаний
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Финансовый рынок: Треть газа в украинских ПГХ является собственностью иностранных компаний

Украинский газовый оператор завершил 2020 год с действующими договорами с 848 компаниями
​В начале текущего года в украинских подземных газовых хранилищах хранится 23,5 млрд кубометров газа, из которых примерно 7,7 млрд являются собственностью иностранных компаний.

Украинский оператор газохранилищ успешно завершил свой первый год собственной работы после процедуры анбандлинга. В начале 2021 года украинские ПГХ были заполнены на самый высокий показатель за последние десять лет.

Газ иностранных компаний хранится в режиме «таможенного склада». Минувший год украинский газооператор завершил с договоренностью с 848 компаниями. Количество заказчиков-нерезидентов страны в прошлом году удвоилось.

Украинский газовый оператор завершил 2020 год с действующими договорами с 848 компаниями. Стоит отметить, что количество компаний-нерезидентов страны в течение прошлого года удвоилось до количества 90 компаний из 24 государств. В начале прошлого года в Украине хранили свой газ компании-представители из 14 государств. Таким образом, количество компаний, использующих украинские ПГХ, растет.

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среда 06.01.2021 | 16:42
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