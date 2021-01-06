Финансовый рынок: Треть газа в украинских ПГХ является собственностью иностранных компаний

Украинский оператор газохранилищ успешно завершил свой первый год собственной работы после процедуры анбандлинга. В начале 2021 года украинские ПГХ были заполнены на самый высокий показатель за последние десять лет.

Газ иностранных компаний хранится в режиме «таможенного склада». Минувший год украинский газооператор завершил с договоренностью с 848 компаниями. Количество заказчиков-нерезидентов страны в прошлом году удвоилось.

Украинский газовый оператор завершил 2020 год с действующими договорами с 848 компаниями. Стоит отметить, что количество компаний-нерезидентов страны в течение прошлого года удвоилось до количества 90 компаний из 24 государств. В начале прошлого года в Украине хранили свой газ компании-представители из 14 государств. Таким образом, количество компаний, использующих украинские ПГХ, растет.

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