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​Форекс - В МОФТ собрали все отзывы о Markets com (Маркетс сом) и составили досье на этого брокера
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​Форекс - В МОФТ собрали все отзывы о Markets com (Маркетс сом) и составили досье на этого брокера

В профиле Markets.com можно изучить функционал Личного кабинета данного брокера без регистрации на сайте
Компания Markets.com и ее торговые условия были проверены финансовыми аналитиками МОФТ. Вся информация об этом брокере опубликована в его профиле на сайте Объединения. Теперь самые полные и актуальные данные о работе компании Markets.com можно найти в одном месте — на сайте МОФТ.

Перед публикацией вся информация была тщательно проверена экспертами Объединения и актуализирована. Таким образом в профиле Markets.com можно найти свежие данные об инвестиционных и бонусных предложениях брокера, о его партнерской программе, доступных типах счетов и их условиях: размере минимального депозита, кредитного плеча и спреда, доступных торговых платформах и типах исполнения ордеров.

В профиле Markets.com можно изучить функционал Личного кабинета данного брокера без регистрации на сайте, ознакомиться с особенностями вывода денежных средств в компании и работы службы поддержки.

Также на странице Markets.com доступен функционал, который позволяет оставлять отзывы о работе этой компании. Здесь же можно изучить уже опубликованные отзывы о брокере от его клиентов, а также добавить не только отзыв, но и оценить работу брокера соответствующим баллом.

МОФТ ориентируется на клиентов и заботится об их безопасности, поэтому специалисты Объединения, перед публикацией какой-либо информации о компании Markets com (Маркетс сом), тщательно изучают и проверяют ее. Таким образом, защищая права своих клиентов и поддерживая их, — МОФТ публикует только правдивую информацию о работе Markets.com, что позволяет сделать объективный анализ деятельности брокера и принять правильное решение о сотрудничестве с ним.

Для того, чтобы изучать самую актуальную информацию о брокерах рынка Форекс, присоединяйтесь к МОФТ!

Материал подготовлен: Михаил Пригожин



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среда 06.01.2021 | 11:08
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