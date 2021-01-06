​Форекс - В МОФТ собрали все отзывы о Markets com (Маркетс сом) и составили досье на этого брокера

Перед публикацией вся информация была тщательно проверена экспертами Объединения и актуализирована. Таким образом в профиле Markets.com можно найти свежие данные об инвестиционных и бонусных предложениях брокера, о его партнерской программе, доступных типах счетов и их условиях: размере минимального депозита, кредитного плеча и спреда, доступных торговых платформах и типах исполнения ордеров.

В профиле Markets.com можно изучить функционал Личного кабинета данного брокера без регистрации на сайте, ознакомиться с особенностями вывода денежных средств в компании и работы службы поддержки.

Также на странице Markets.com доступен функционал, который позволяет оставлять отзывы о работе этой компании. Здесь же можно изучить уже опубликованные отзывы о брокере от его клиентов, а также добавить не только отзыв, но и оценить работу брокера соответствующим баллом.

МОФТ ориентируется на клиентов и заботится об их безопасности, поэтому специалисты Объединения, перед публикацией какой-либо информации о компании Markets com (Маркетс сом), тщательно изучают и проверяют ее. Таким образом, защищая права своих клиентов и поддерживая их, — МОФТ публикует только правдивую информацию о работе Markets.com, что позволяет сделать объективный анализ деятельности брокера и принять правильное решение о сотрудничестве с ним.

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Материал подготовлен: Михаил Пригожин

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