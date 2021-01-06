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Фондовый рынок - Золото выросло на фоне возможной победы демократов на выборах в Джорджии
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Фондовый рынок - Золото выросло на фоне возможной победы демократов на выборах в Джорджии

Спотовая цена золота выросла на 0,4%
​В среду стоимость золота выросла после того, как прогнозы показали, что демократы выиграют оба второго тура выборов в штате Джорджия и впервые с 2015 года вновь займут свои места в верхней палате Конгресса США.

Единое правительство страны позволит демократам избежать осложнений в Конгрессе, и даст новоизбранному президенту Джо Байдену шанс реализовать свою амбициозную законодательную программу.

Спотовая цена золота выросла на 0,4% до уровня в 1957,04 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в Соединенных Штатах подорожали на 0,3% и торгуются в районе 1960,10 доллара.

Американский доллар снизился до рекордно низкого уровня почти за три года на ожиданиях, что контролируемый демократами Сенат проложит путь к более широкому пакету финансовых стимулов.

Фондовые игроки ждут протоколов заседания Федеральной резервной системы США 15-16 декабря, которое будет опубликовано сегодня, для дальнейшего направления инвестирования.

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среда 06.01.2021 | 16:36
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