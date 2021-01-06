Форекс - RoboForex не будет поддерживать инвестиционный сервис RAMM

Известный форекс-брокер RoboForex больше не будет поддерживать инвестиционный сервис RAMM. На этот счет компания дала лаконичный релиз, в котором говорится о связи этого решения с внутренним процессом оптимизации. Доступ для клиентов к платформе закрыт в ноябре 2020 года.

RAMM – платформа для размещения инвестиций, которая рассчитана на широкий круг пользователей, имеет юридический статус сигнального сервиса. Платформа обеспечивает быстрое и точное исполнение ордеров клиентов за счет их агрегации. Благодаря наличию встроенного риск-контроля трейдеры могут выбирать оптимальное соотношение между доходностью и сохранностью своего капитала.

Но трейдеры по-прежнему могут использовать инвестиционную платформу CopyFX, которая вошла в линейку продуктов компании в одно время с RAMM. Эта платформа открывает клиентам возможность копировать сделки успешных трейдеров, за вознаграждение делиться собственным опытом торговли на рынке Форекс.

Международный бренд RoboForex работает на валютном рынке Форекс в разных странах. Этот брокер также лицензирован в Республике Беларусь. Платформы RAMM и CopyFX были добавлены в портфель продуктов в 2016 году рамках расширения статуса кипрской лицензии CIF.

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