Финансовый рынок - Производство новых авто в Великобритании снизилось на 29,4%

Количество регистраций новых автомобилей снизилось на 29,4% до 1,63 миллиона в 2020 году.

По данным SMMT, в 2020 году потери производства составили 680 076 автомобилей, что эквивалентно 20,4 млрд фунтов стерлингов.В декабре продажи автомобилей упали на 10,9% до 132 682 штук.

Майк Хоуз, генеральный директор SMMT, заявил, что 2020 год будет считаться "потерянным годом" для автомобилестроения Великобритании, поскольку производство было остановлено в связи с пандемией коронавируса на протяжении большей части года, а неопределенность относительно будущих торговых условий еще отразится на отрасли.

"Однако в связи с иммунизацией населения и ясностью в наших новых отношениях с ЕС мы должны сделать 2021 год годом восстановления автомобильной промышленности Великобритании", - добавил Хоуз.

С вступлением в силу Соглашения о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС отрасль избежала катастрофического сценария и может планировать будущее с большей уверенностью в торговых условиях, отметили эксперты.

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