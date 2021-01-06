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Финансовый рынок - Производство новых авто в Великобритании снизилось на 29,4%
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Финансовый рынок - Производство новых авто в Великобритании снизилось на 29,4%

В 2020 году потери производства составили 680 076 автомобилей
В среду Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило, рынок новых автомобилей в Великобритании сократился почти на треть в 2020 году, причем спрос обвалился до уровня 1992 года.

Количество регистраций новых автомобилей снизилось на 29,4% до 1,63 миллиона в 2020 году. 

По данным SMMT, в 2020 году потери производства составили 680 076 автомобилей, что эквивалентно 20,4 млрд фунтов стерлингов.В декабре продажи автомобилей упали на 10,9% до 132 682 штук.

Майк Хоуз, генеральный директор SMMT, заявил, что 2020 год будет считаться "потерянным годом" для автомобилестроения Великобритании, поскольку производство было остановлено в связи с пандемией коронавируса на протяжении большей части года, а неопределенность относительно будущих торговых условий еще отразится на отрасли.

"Однако в связи с иммунизацией населения и ясностью в наших новых отношениях с ЕС мы должны сделать 2021 год годом восстановления автомобильной промышленности Великобритании", - добавил Хоуз.

С вступлением в силу Соглашения о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС отрасль избежала катастрофического сценария и может планировать будущее с большей уверенностью в торговых условиях, отметили эксперты.

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среда 06.01.2021 | 14:46
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