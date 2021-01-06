Форекс - Grand Capital подвел итоги 2020 года

Знаем, вы уже устали слушать про границы, карантины, удаленную работу и неопределенность, поэтому не будем об этом. Будем про смелость и про надежду, потому что когда закрывается одна дверь, открываются новые, если границ и карантинов нет у вас в голове. Желаем вам в новом году сохранять позитивный настрой, любить и не бояться быть смелыми.
Время подводить итоги и строить планы. Давайте сделаем это вместе!
Итоги в цифрах.
- на 23,4% увеличилось количество клиентов компании по сравнению с прошлым годом и составляет 925729 человек;
- на 15,1% выросло количество партнеров и достигло 25450;
- Компания выдала $1,8 млн в виде бонусов клиентам;
- Более 100 конкурсов по трейдингу было организовано.
Ко дню рождения компании мы обновили дизайн официального сайта Grand Capital. Мы упростили навигацию по сайту, полностью изменили структуру главной страницы, а также добавили некоторые новые и переосмыслили уже имеющиеся.
В Личный кабинет тоже были внесены некоторые изменения, основывающиеся на обратной связи от наших клиентов и сотрудников.
2020 инновационный.
- В 2020 мы запустили торговое приложение Grand Trade! Теперь вы можете отслеживать изменения на рынке в режиме реального времени, торговать, а также иметь постоянный доступ к управлению своими счетами в одном месте.
- Добавили 62 новые криптовалютные пары на счёте MT5 и 36 криптовалютных пар на счёт Crypto! Большую часть списка составили пары с кроссами таких популярных криптовалют как Bitcoin, Bitcoin Cash, Etherium, Ripple, Litecoin и Binance Coin.
- Шесть новых инструментов дополнили счет ECN Prime: пять спот-металлов (XPDUSDе, XPTUSDе, XAUEURе, XAGEURе, CUCUSDе) и спот-контракт на природный газ (NGе).
- По многочисленным просьбам наших клиентов в распоряжении компании Grand Capital появился еще один востребованный инструмент — CFD на индекс волатильности VIX.
- Запустили новую группу инструментов ETF для счетов Standard, ECN Prime и MT5. В список биржевых фондов ETF вошли шесть инструментов: GLD, VOO, IWM, QQQ, VEA, SCHD и USO.
- Владельцы счетов ECN Prime в Grand Capital теперь могут торговать CFD на акции американских и европейских компаний в терминале MetaTrader 4. Всего добавлено 76 новых инструментов, среди которых CFD на акции таких компаний, как Adidas, Amazon, Apple, Nestle, Facebook, Volkswagen, Tesla, Netflix.
- Мы понизили спреды по ряду инструментов на счетах Standard и ECN Prime. На счёте Swap Free мы убрали ВСЕ платежи. Теперь на исламском счёте комиссия взимается лишь раз в неделю за использование маржинального плеча, предоставляемого брокером.
- В честь нашего 14-летия мы подарили клиентам шанс утроить любой депозит с помощью акции Бонус 200%
- В наших социальных сетях провели конкурс “Снимай видео, делай деньги!”, по результатам которого каждый участник получил гарантированные $50 на счет, а победитель $200!
- Мы расширили своё присутствие в соцсетях и завели официальный аккаунт в Twitter на английском языке. Теперь у нашей компании есть ещё один канал для публикации срочных новостей, самых важных аналитических заметок и рыночных видеообзоров.
- Также этой осенью мы завели официальную русскоязычную страницу Grand Capital в Instagram. На новой странице мы публикуем анонсы авторских статей про торговлю, важные новости и нововведения компании, информацию по нашим продуктам и, конечно же, общаемся с клиентами!
- Мы запустили новый раздел “Блог компании”, где наша команда будет регулярно размещать образовательные статьи, исследования, комментарии к новостям, анализ рынков и многое другое.
- 25 января в столице Намибии, Виндхуке состоялся форум Grand Capital Financial Business Expo, который посетило больше 250 человек. На нем мировые эксперты в области инвестирования делились знаниями, рассказывали о том, как научились зарабатывать на финансовых рынках и что нужно для успеха.
- 29 ноября мы провели торговый семинар в Таиланде (Чианграй). Семинар посетило более 40 человек. Говорили обо всех аспектах современной торговли на Forex.
- Grand Capital попал в топ-3 рейтинга AtoZ Markets 2020 Awards в номинации «Самый активный брокер в Азии». Несмотря на всемирный карантин и кризис, наша компания продолжает оказывать услуги высокого качества, чтобы трейдеры могли бесперебойно торговать и делать свои самые лучшие результаты на рынке форекс!
- Grand Capital получила награду «Лучший сервис копитрейдинга». Награду присудила международная ассоциация трейдеров при участии медиахолдинга Sand&Away 11 января 2020 на семинаре в Момбасе (Кения).
- Мы начали 2020 год с открытия нового фирменного офиса в Ереване! Клиенты из Армении могут получить там консультацию квалифицированного специалиста по инвестиционным и торговым сервисам, а также обсудить вопросы партнерства с международным брендом.
- Несмотря на то, что в 2020 пандемия внесла свои коррективы в планы по открытию региональных офисов компании, новый офис открылся в Чанграе, Тайланд. Он полностью оборудован для встреч с трейдерами в условиях карантина. В офисе будут проводиться абсолютно бесплатные курсы для трейдеров.
- В Намибии открылся центральный офис Grand Capital Africa. В офисе доступны консультации по всем услугам и продуктам Grand Capital: подобрать оптимальный торговый счет и продукт для торговли или инвестирования, получить помощь с вводами и выводами, присоединиться к партнерской программе, подключить копирование сделок и многое другое.
- Еще один новый региональный офис с полным набором услуг для клиентов открылся в городе Барранки́лья, Колумбия.
- Региональный офис в Индоре, Индия открыл свои двери специально для инвесторов и VIP-клиентов компании. Даже в этот сложный для экономики период, Grand Capital продолжает делать всё, чтобы клиенты имели возможность проконсультироваться по вопросам торговли со специалистами из своего региона.
- Планы на 2021 не менее грандиозные. Грядущий год станет годом международной экспансии. Grand Capital будет расширять свое присутствие в регионах и улучшать качество предоставляемых услуг. Также в скором времени завершится работа над обновлением Личного кабинета, и все клиенты смогут оценить удобство нового интерфейса и функционала.
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