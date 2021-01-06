Форекс - Grand Capital подвел итоги 2020 года

Знаем, вы уже устали слушать про границы, карантины, удаленную работу и неопределенность, поэтому не будем об этом. Будем про смелость и про надежду, потому что когда закрывается одна дверь, открываются новые, если границ и карантинов нет у вас в голове. Желаем вам в новом году сохранять позитивный настрой, любить и не бояться быть смелыми.

Время подводить итоги и строить планы. Давайте сделаем это вместе!

Итоги в цифрах.

на 23,4% увеличилось количество клиентов компании по сравнению с прошлым годом и составляет 925729 человек;

на 15,1% выросло количество партнеров и достигло 25450;

Компания выдала $1,8 млн в виде бонусов клиентам;

Более 100 конкурсов по трейдингу было организовано.

Как мы и обещали в конце прошлого года, 2020 год стал годом юзабилити и дизайна.

Ко дню рождения компании мы обновили дизайн официального сайта Grand Capital. Мы упростили навигацию по сайту, полностью изменили структуру главной страницы, а также добавили некоторые новые и переосмыслили уже имеющиеся.

В Личный кабинет тоже были внесены некоторые изменения, основывающиеся на обратной связи от наших клиентов и сотрудников.

2020 инновационный.

В 2020 мы запустили торговое приложение Grand Trade! Теперь вы можете отслеживать изменения на рынке в режиме реального времени, торговать, а также иметь постоянный доступ к управлению своими счетами в одном месте.

Добавили 62 новые криптовалютные пары на счёте MT5 и 36 криптовалютных пар на счёт Crypto! Большую часть списка составили пары с кроссами таких популярных криптовалют как Bitcoin, Bitcoin Cash, Etherium, Ripple, Litecoin и Binance Coin.

Шесть новых инструментов дополнили счет ECN Prime: пять спот-металлов (XPDUSDе, XPTUSDе, XAUEURе, XAGEURе, CUCUSDе) и спот-контракт на природный газ (NGе).

По многочисленным просьбам наших клиентов в распоряжении компании Grand Capital появился еще один востребованный инструмент — CFD на индекс волатильности VIX.

Запустили новую группу инструментов ETF для счетов Standard, ECN Prime и MT5. В список биржевых фондов ETF вошли шесть инструментов: GLD, VOO, IWM, QQQ, VEA, SCHD и USO.

Владельцы счетов ECN Prime в Grand Capital теперь могут торговать CFD на акции американских и европейских компаний в терминале MetaTrader 4. Всего добавлено 76 новых инструментов, среди которых CFD на акции таких компаний, как Adidas, Amazon, Apple, Nestle, Facebook, Volkswagen, Tesla, Netflix.

2020 выгодный.

Мы понизили спреды по ряду инструментов на счетах Standard и ECN Prime. На счёте Swap Free мы убрали ВСЕ платежи. Теперь на исламском счёте комиссия взимается лишь раз в неделю за использование маржинального плеча, предоставляемого брокером.

В честь нашего 14-летия мы подарили клиентам шанс утроить любой депозит с помощью акции Бонус 200%

В наших социальных сетях провели конкурс “Снимай видео, делай деньги!”, по результатам которого каждый участник получил гарантированные $50 на счет, а победитель $200!

2020 социальный.

Мы расширили своё присутствие в соцсетях и завели официальный аккаунт в Twitter на английском языке. Теперь у нашей компании есть ещё один канал для публикации срочных новостей, самых важных аналитических заметок и рыночных видеообзоров.

Также этой осенью мы завели официальную русскоязычную страницу Grand Capital в Instagram. На новой странице мы публикуем анонсы авторских статей про торговлю, важные новости и нововведения компании, информацию по нашим продуктам и, конечно же, общаемся с клиентами!

2020 образовательный.

Мы запустили новый раздел “Блог компании”, где наша команда будет регулярно размещать образовательные статьи, исследования, комментарии к новостям, анализ рынков и многое другое.

25 января в столице Намибии, Виндхуке состоялся форум Grand Capital Financial Business Expo, который посетило больше 250 человек. На нем мировые эксперты в области инвестирования делились знаниями, рассказывали о том, как научились зарабатывать на финансовых рынках и что нужно для успеха.

29 ноября мы провели торговый семинар в Таиланде (Чианграй). Семинар посетило более 40 человек. Говорили обо всех аспектах современной торговли на Forex.

2020 продуктивный.

Grand Capital попал в топ-3 рейтинга AtoZ Markets 2020 Awards в номинации «Самый активный брокер в Азии». Несмотря на всемирный карантин и кризис, наша компания продолжает оказывать услуги высокого качества, чтобы трейдеры могли бесперебойно торговать и делать свои самые лучшие результаты на рынке форекс!

Grand Capital получила награду «Лучший сервис копитрейдинга». Награду присудила международная ассоциация трейдеров при участии медиахолдинга Sand&Away 11 января 2020 на семинаре в Момбасе (Кения).

2020 региональный.

Мы начали 2020 год с открытия нового фирменного офиса в Ереване! Клиенты из Армении могут получить там консультацию квалифицированного специалиста по инвестиционным и торговым сервисам, а также обсудить вопросы партнерства с международным брендом.

Несмотря на то, что в 2020 пандемия внесла свои коррективы в планы по открытию региональных офисов компании, новый офис открылся в Чанграе, Тайланд. Он полностью оборудован для встреч с трейдерами в условиях карантина. В офисе будут проводиться абсолютно бесплатные курсы для трейдеров.

В Намибии открылся центральный офис Grand Capital Africa. В офисе доступны консультации по всем услугам и продуктам Grand Capital: подобрать оптимальный торговый счет и продукт для торговли или инвестирования, получить помощь с вводами и выводами, присоединиться к партнерской программе, подключить копирование сделок и многое другое.

Еще один новый региональный офис с полным набором услуг для клиентов открылся в городе Барранки́лья, Колумбия.

Региональный офис в Индоре, Индия открыл свои двери специально для инвесторов и VIP-клиентов компании. Даже в этот сложный для экономики период, Grand Capital продолжает делать всё, чтобы клиенты имели возможность проконсультироваться по вопросам торговли со специалистами из своего региона.

Планы

Планы на 2021 не менее грандиозные. Грядущий год станет годом международной экспансии. Grand Capital будет расширять свое присутствие в регионах и улучшать качество предоставляемых услуг. Также в скором времени завершится работа над обновлением Личного кабинета, и все клиенты смогут оценить удобство нового интерфейса и функционала.

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