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Форекс - Grand Capital подвел итоги 2020 года
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Форекс - Grand Capital подвел итоги 2020 года

Ко дню рождения компании мы обновили дизайн официального сайта Grand Capital
Уважаемые клиенты и партнеры! Grand Capital поздравляем вас с  Новым годом и Рождеством! 2020 год был непростым для всех нас, но мы справились! Сложности и ограничения приносят дополнительные возможности тем, кто умеет не терять надежду и быстро подстраиваться под обстоятельства.

Знаем, вы уже устали слушать про границы, карантины, удаленную работу и неопределенность, поэтому не будем об этом. Будем про смелость и про надежду, потому что когда закрывается одна дверь, открываются новые, если границ и карантинов нет у вас в голове. Желаем вам в новом году сохранять позитивный настрой, любить и не бояться быть смелыми. 

Время подводить итоги и строить планы. Давайте сделаем это вместе! 

Итоги в цифрах. 

  • на 23,4% увеличилось количество клиентов компании по сравнению с прошлым годом и составляет 925729 человек;
  • на 15,1% выросло количество партнеров и достигло 25450;
  • Компания выдала $1,8 млн в виде бонусов клиентам;
  • Более 100 конкурсов по трейдингу было организовано.
Как мы и обещали в конце прошлого года, 2020 год стал годом юзабилити и дизайна. 

Ко дню рождения компании мы обновили дизайн официального сайта Grand Capital. Мы упростили навигацию по сайту, полностью изменили структуру главной страницы, а также добавили некоторые новые и переосмыслили уже имеющиеся.

В Личный кабинет тоже были внесены некоторые изменения, основывающиеся на обратной связи от наших клиентов и сотрудников.

2020 инновационный.

  • В 2020 мы запустили торговое приложение Grand Trade! Теперь вы можете отслеживать изменения на рынке в режиме реального времени, торговать, а также иметь постоянный доступ к управлению своими счетами в одном месте. 
  • Добавили 62 новые криптовалютные пары на счёте MT5 и 36 криптовалютных пар на счёт Crypto! Большую часть списка составили пары с кроссами таких популярных криптовалют как Bitcoin, Bitcoin Cash, Etherium, Ripple, Litecoin и Binance Coin. 
  • Шесть новых инструментов дополнили счет ECN Prime: пять спот-металлов (XPDUSDе, XPTUSDе, XAUEURе, XAGEURе, CUCUSDе) и спот-контракт на природный газ (NGе).
  • По многочисленным просьбам наших клиентов в распоряжении компании Grand Capital появился еще один востребованный инструмент — CFD на индекс волатильности VIX. 
  • Запустили новую группу инструментов ETF для счетов Standard, ECN Prime и MT5.  В список биржевых фондов ETF вошли шесть инструментов: GLD, VOO, IWM, QQQ, VEA, SCHD и USO.
  • Владельцы счетов ECN Prime в Grand Capital теперь могут торговать CFD на акции американских и европейских компаний в терминале MetaTrader 4. Всего добавлено 76 новых инструментов, среди которых CFD на акции таких компаний, как Adidas, Amazon, Apple, Nestle, Facebook, Volkswagen, Tesla, Netflix. 
2020 выгодный.

  • Мы понизили спреды по ряду инструментов на счетах Standard и ECN Prime. На счёте Swap Free мы убрали ВСЕ платежи. Теперь на исламском счёте комиссия взимается лишь раз в неделю за использование маржинального плеча, предоставляемого брокером.
  • В честь нашего 14-летия мы подарили клиентам шанс утроить любой депозит с помощью акции Бонус 200% 
  • В наших социальных сетях провели конкурс “Снимай видео, делай деньги!”, по результатам которого каждый участник получил гарантированные $50 на счет, а победитель $200!
2020 социальный.

  • Мы расширили своё присутствие в соцсетях и завели официальный аккаунт в Twitter на английском языке. Теперь у нашей компании есть ещё один канал для публикации срочных новостей, самых важных аналитических заметок и рыночных видеообзоров.
  • Также этой осенью мы завели  официальную русскоязычную страницу Grand Capital в Instagram. На новой странице мы публикуем анонсы авторских статей про торговлю, важные новости и нововведения компании, информацию по нашим продуктам и, конечно же, общаемся с клиентами! 
2020 образовательный.

  • Мы запустили новый раздел “Блог компании”, где наша команда будет регулярно размещать образовательные статьи, исследования, комментарии к новостям,  анализ рынков и многое другое. 
  • 25 января в столице Намибии, Виндхуке состоялся форум Grand Capital Financial Business Expo, который посетило больше 250 человек. На нем мировые эксперты в области инвестирования делились знаниями, рассказывали о том, как научились зарабатывать на финансовых рынках и что нужно для успеха. 
  • 29 ноября мы провели торговый семинар в Таиланде (Чианграй). Семинар посетило более 40 человек. Говорили обо всех аспектах современной торговли на Forex.
2020 продуктивный.

  • Grand Capital попал в топ-3 рейтинга AtoZ Markets 2020 Awards в номинации «Самый активный брокер в Азии». Несмотря на всемирный карантин и кризис, наша компания продолжает оказывать услуги высокого качества, чтобы трейдеры могли бесперебойно торговать и делать свои самые лучшие результаты на рынке форекс!  
  • Grand Capital получила награду «Лучший сервис копитрейдинга». Награду присудила международная ассоциация трейдеров при участии медиахолдинга Sand&Away 11 января 2020 на семинаре в Момбасе (Кения). 
2020 региональный.

  • Мы начали 2020 год с открытия нового фирменного офиса в Ереване! Клиенты из Армении могут получить там консультацию квалифицированного специалиста по инвестиционным и торговым сервисам, а также обсудить вопросы партнерства с международным брендом.
  • Несмотря на то, что в 2020 пандемия внесла свои коррективы в планы по открытию региональных офисов компании, новый офис открылся в Чанграе, Тайланд. Он полностью оборудован для встреч с трейдерами  в условиях карантина. В офисе будут проводиться абсолютно бесплатные курсы для трейдеров.
  • В Намибии открылся центральный офис Grand Capital Africa. В офисе доступны консультации по всем услугам и продуктам Grand Capital: подобрать оптимальный торговый счет и продукт для торговли или инвестирования, получить помощь с вводами и выводами, присоединиться к партнерской программе, подключить копирование сделок и многое другое.
  • Еще один новый региональный офис с полным набором услуг для клиентов открылся в городе Барранки́лья, Колумбия.
  • Региональный офис в Индоре, Индия открыл свои двери специально для инвесторов и VIP-клиентов компании. Даже в этот сложный для экономики период, Grand Capital продолжает делать всё, чтобы клиенты имели возможность проконсультироваться по вопросам торговли со специалистами из своего региона.
Планы

  • Планы на 2021 не менее грандиозные. Грядущий год станет годом международной экспансии. Grand Capital будет расширять свое присутствие в регионах и улучшать качество предоставляемых услуг. Также в скором времени завершится работа над обновлением Личного кабинета, и все клиенты смогут оценить удобство нового интерфейса и функционала. 

Источник: Grand Capital

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среда 06.01.2021 | 13:41
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