Фондовый рынок - Стоимость нефти растет на фоне решения С. Аравии сократить добычу

Нефть марки Brent с контрактами в марте выросла на 1,1% до $ 54,20 за баррель после роста на 4,9% во вторник. Фьючерсы West Texas Intermediate с поставкой в феврале выросли на 0,7% до 50,30 долл/барр.

Де-факто лидер Организации стран-экспортеров нефти пообещал сократить разработку "черного золота" на 1 миллион барр/сут. с февраля по март, поскольку непрекращающаяся пандемия заставляет правительства многих стран вводить новые карантинные ограничения.

Согласившись на большее снижение производства нефти, С. Аравия попыталась компенсировать увеличение добычи в России и Казахстане.

Принц Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявил, что данное сокращение было направлено на поддержку нефтяного рынка.

Представитель России уже назвал обещание Саудовской Аравии "новогодним подарком" нефтяному рынку.

Между тем, API США сообщил, что запасы сырой нефти в стране на прошедшей неделе упали на 1,663 миллиона баррелей после снижения на 4,785 миллиона баррелей на предыдущей неделе.

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