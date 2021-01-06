Фондовый рынок - Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленно

Администрация Трампа подписала распоряжение о запрете транзакций с восемью китайскими приложениями, заявив, что они представляют угрозу национальной безопасности США.

Неуверенность на рынке усугублялась постоянными дискуссиями на Нью-Йоркской фондовой бирже о том, следует ли делистировать китайские акции по соображениям безопасности.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,63% до 3 550,88. Сектор услуг в Китае продолжил рост в декабре, хотя и более медленными темпами.

Гонконгский индекс Hang Seng завершил торги ростом на 0,15% до 27 692,30, несмотря на то, что частный сектор в Гонконге в декабре снизился до уровня PMI в 43,5 пункта.

Японский рынок акций снижается третью сессию подряд, так как инвесторы обеспокоены экономическими последствиями вводимого чрезвычайного положения, запланированного японским правительством для борьбы со вспышкой коронавируса.

Индекс Nikkei снизился на 102,69 пункта до 27 055,94, в то время как более широкий индекс Topix закрылся с повышением на 0,28% до 1796,18.

Австралийские рынки снизились на фоне опасений, что ужесточение карантинных ограничений отрицательно скажется на росте экономики страны.

Индекс ASX 200 потерял 74,80 пункта и завершил торги на отметке в 6 607,10 пункта, поскольку крупнейший город страны Сидней продолжал бороться с рядом вирусных кластеров.

Более широкий индекс All Ordinaries снизился на 74,30 пункта до 6 881,40 пункта.

Рынок акций Новой Зеландии завершил торговую сессию небольшим снижением. Контрольный индекс NZX-50 упал на 33,72 пункта до 13 333,93.

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