Финансовый рынок - Декабрьский индекс PMI в сфере услуг КНР снизился

Согласно последним данным Caixin, декабрьский индикатор PMI в сфере услуг Китая находится на уровне 56,3 пункта.

Это меньше, чем 57,8 в ноябре, но значительно больше нейтрального показателя в 50 пунктов, который отделяет рост или снижение.

Низкий рост общей активности совпал с медленным ростом объемов новых заказов в конце прошлого года. Несмотря на положительный стабильный рост в целом, последнее увеличение объемов производства было самым низким с сентября 2020 года.

Замедление роста произошло одновременно со снижением внешнего спроса. Экспортные продажи в целом продемонстрировали положительную динамику после того, как в ноябре показали рекордные значения роста за полтора года. Аналитики Caixin заявили, что пандемия коронавируса и новые вспышки более агрессивного штамма Covid-19 на основных экспортных рынках продолжают ограничивать рост мировой экономики.

Читайте также: В декабре уровень безработицы в Австрии вырос