Американский фондовый рынок завершил торги ростом индексов

Индекс Dow вырос на 167,71 пункта до уровня 30 391,60, Nasdaq поднялся на 120,51 пункта до отметки в 12 818,96, а S&P 500 продемонстрировал рост на 26,21 пункта до показателя 3726,86.

Акции энергетических компаний помогли восстановиться фондовой Уолл-стрит, чему способствовало существенное повышение цен на сырую нефть.

Февральские фьючерсы на нефть подорожали на $2,31 до 49,93 долл/барр., поскольку Саудовская Аравия заявила, что сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в день в рамках сделки с ОПЕК+, чтобы сохранить общий уровень добычи на прежнем уровне.

Индекс Philadelphia Oil Service Index, главный показатель энергетического сектора, вырос на 7,5%.

Высокий рост продемонстрировали акции сталелитейных компаний, о чем свидетельствует индекс NYSE Arca Steel, выросший на 3,7%.

Акции химической промышленности выросли в течение дня, в результате чего индекс S&P Chemical Sector Index поднялся на 2,6%.

Ценные бумаги авиакомпаний, табачных и полупроводниковых компаний в целом выросли, в то время как акции золотодобывающих компаний снизились.

Позитивно на фондовым рынке США отразилась информация о темпах роста производственной активности в декабре.

ISM сообщил, что его производственный индекс PMI вырос до 60,7 в декабре после падения до 57,5 в ноябре. Аналитики ожидали, что индекс упадет до 56,6 пункта.

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