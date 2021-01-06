МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Фондовый рынок
Американский фондовый рынок завершил торги ростом индексов
logo

Американский фондовый рынок завершил торги ростом индексов

Индекс Dow вырос на 167,71 пункта до уровня 30 391,60
Во вторник фондовый рынок США завершил торги существенным ростом на фоне того, что трейдеры в целом сохраняют оптимизм в отношении восстановления экономики, несмотря на пандемию коронавируса. Основные фондовые индексы, которые колебались в начале сессии, уверенно поднялись на положительную территорию в течение дня.

Индекс Dow вырос на 167,71 пункта до уровня 30 391,60, Nasdaq поднялся на 120,51 пункта до отметки в 12 818,96, а S&P 500 продемонстрировал рост на 26,21 пункта до показателя 3726,86.

Акции энергетических компаний помогли восстановиться фондовой Уолл-стрит, чему способствовало существенное повышение цен на сырую нефть.

Февральские фьючерсы на нефть подорожали на $2,31 до 49,93 долл/барр., поскольку Саудовская Аравия заявила, что сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в день в рамках сделки с ОПЕК+, чтобы сохранить общий уровень добычи на прежнем уровне. 

Индекс Philadelphia Oil Service Index, главный показатель энергетического сектора, вырос на 7,5%.

Высокий рост продемонстрировали акции сталелитейных компаний, о чем свидетельствует индекс NYSE Arca Steel, выросший на 3,7%. 

Акции химической промышленности выросли в течение дня, в результате чего индекс S&P Chemical Sector Index поднялся на 2,6%. 

Ценные бумаги авиакомпаний, табачных и полупроводниковых компаний в целом выросли, в то время как акции золотодобывающих компаний снизились. 

Позитивно на фондовым рынке США отразилась информация о темпах роста производственной активности в декабре.

ISM сообщил, что его производственный индекс PMI вырос до 60,7 в декабре после падения до 57,5 в ноябре. Аналитики ожидали, что индекс упадет до 56,6 пункта.



Читайте также: Американский фондовый рынок завершил торги ростом индексов

среда 06.01.2021 | 08:31
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok