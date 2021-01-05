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А. Новак полагает, что локдауны скоро закончатся
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А. Новак полагает, что локдауны скоро закончатся

Новак уверен, что российские власти настроены довольно оптимистично и верит в те вакцины, которые были разработаны в стране и будут представлены на мировом рынке
​Вице-премьер России А. Новак прогнозирует скорый спад серии локдаунов в мире, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса.

Новак уверен, что российские власти настроены довольно оптимистично и верит в те вакцины, которые были разработаны в стране и будут представлены на мировом рынке. Российские препараты широко представлены не только внутри страны. Многие иностранные государства выразили заинтересованность в закупках российского лекарства и готовы закупить большие партии.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии, власти верят в эффективность вакцинации и также ожидают, что в ближайшее время локдауны должны будут закончиться и ситуация в мире будет постепенно улучшаться.

В декабре А. Новак говорил о том, что в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса, который привел к глобальным изменениям на рынке нефти. Введенный в стране локдаун привел к тому, что цены на нефть существенно скорректировались. Сегодня ситуация на рынке остается непредсказуемой, а процесс восстановления происходит довольно медленно.

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вторник 05.01.2021 | 21:50
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