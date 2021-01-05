Трамп заявил о возможности пересмотреть результаты голосования

Как говорит Д. Трамп, Пенс имеет все нужные полномочия, которые позволят признать недействительными тех выборщиков, которые избирались мошенническим образом в так называемых «спорных» штатах.

Стоит отметить, что Д. Трамп обещал победить в восьми штатах, однако по официальным данным, в них он проиграл. Также он заявил о том, что в ближайшее время ситуация в Конгрессе может измениться.

Напомним, что президентские выборы прошли в США 3 ноября и до сих пор продолжается подсчет голосов и многочисленные судебные разбирательства по данному вопросу. Как сообщают СМИ, Д. Байден смог набрать достаточное количество голосов, чтобы считать себя победителем. При этом, Байден уже неоднократно провозглашал себя избранным президентом, однако Трамп заявил, что Байден поторопился делать подобные заявления и считать себя новым лидером Штатов.

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