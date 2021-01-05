Саудовская Аравия и Россия смогли договориться об объемах добычи нефти

Было принято решение о том, чтобы сохранить текущий уровень добычи до конца зимы, а с весны увеличить производства. Обе стороны ранее неоднократно пытались достичь соглашения по данному вопросу накануне и страны ОПЕК+ решили продолжить переговоры 5 января.

По словам министра нефти Ирана Б. Зангане объяснил, что на встрече ОПЕК+ обговаривались два сценария. Стороны рассматривали такие варианты как усилить добычу нефти в феврале как минимум на полмиллиона рублей в сутки либо сохранить показатели за январь.

Для России более оптимальным является первый вариант, а для Саудовской Аравии было бы неплохо сохранить нынешние показатели на фоне неопределенной ситуации с пандемией коронавируса. В 2020 году уровень добычи нефти и газа в России упал на 8,6 и 6,2% соответственно. Ранее В. Путин в ходе своей пресс-конференции заявил, что России удалось избавиться от нефтяной зависимости и около 70% дохода формируется не за счет нефтегазовых доходов.

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