Золото растет в ходе сегодняшних торгов

Спотовая стоимость золота выросла на 0,2% до 1946,73 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США также выросли на 0,2% до 1950,80 долларов.

В понедельник Джо Байден сказал демократам Джорджии, что у них есть возможность "наметить курс" для будущего поколения.

Президент Дональд Трамп заявил на митинге, что борьба за "осушение вашингтонского болота" и сохранение судьбы и достоинства Америки "только началась".

Выборы определят, насколько Байден сможет продвинуть политику демократов, включая переписывание налогового кодекса, повышение стимулов и расходов на инфраструктуру.

Участники рынка надеются, что демократы выиграют оба места на выборах. Это означало бы, что новоизбранный президент может проводить объявленную экспансионистскую фискальную политику.

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