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Нефть перешла к росту
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Нефть перешла к росту

Слабеющий доллар США и возобновившаяся напряженность в связи с захватом Ираном южнокорейского судна оказали некоторую поддержку нефти
​Во вторник стоимость нефти возобновила рост после снижения на торгах в понедельник на фоне опасений инвесторов по поводу роста спроса на углеводороды и неспособности ОПЕК согласовать квоты на разработку нефти в феврале.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть Brent выросли на 1,14% и торгуются около отметки 51,67 долл/барр., а нефть марки West Texas Intermediate с осуществлением контрактов в феврале подорожала на 1,22% до уровня 48,20 долл/барр.

Переговоры между ОПЕК и ее партнерами будут продолжаться сегодня второй день после того, как многие ее представители, включая Саудовскую Аравию, выступили против предложения Российской Федерации об очередном увеличении добычи нефти на фоне шаткого краткосрочного спроса.

Слабеющий доллар США и возобновившаяся напряженность в связи с захватом Ираном южнокорейского судна оказали некоторую поддержку нефти. 

Сдерживает рост стоимости нефти новости о карантинных ограничениях по всему миру. Англия в очередной раз ввела жесткие карантинные ограничения для сдерживания пандемии Covid-19. Германия собирается продлить карантин, а Япония рассматривает возможность введения нового чрезвычайного положения в районе Токио.

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вторник 05.01.2021 | 15:38
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