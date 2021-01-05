AMarkets: В Год Быка — с прибыльными сделками!

Торговые бонусы
- Бонус начисляется при единоразовом пополнении счета на сумму от $500.
- 10%, 15% и 19% от суммы пополнения начисляется неснимаемым торговым бонусом, который участвует в торговле и просадке.
- Предложение действует для счетов типа Standard и Fixed платформы MetaTrader 4.
- Максимальная сумма бонусных средств, полученных по данному предложению, не может превышать $5000 на одного клиента.
- Количество пополнений, на которые начисляется бонус, не ограничено.
- Для активации бонуса обратитесь к персональному менеджеру (контакты доступны в личном кабинете).
- Бонус за отчетный период аннулируется, если клиент производит полное или частичное снятие основных средств, на которые был начислен бонус, со счета. Обратите внимание! При обнаружении мошеннических операций с кредитными средствами компания имеет право исключить торговый счет из участия в акции, а также отменить начисленный бонус единовременным списанием кредитных средств с торгового счета без предварительного уведомления и объяснения причин.
- В акции не участвуют инвестиционные счета, а также счета управляющих ПАММ сервиса.
- Бонус недоступен для резидентов следующих стран - Афганистан, Гонконг, Египет, Индия, Индонезия, Израиль, Малайзия, Пакистан, Сингапур, Филиппины.
Кешбэк
- В программе участвуют счета Standard и Fixed на платформе MT4 в долларовой, евро и рублевой валюте.
- Учитывается торговая активность по инструментам Forex и Metals.
- Для перехода на следующую ступень необходимо совершить требуемый объем сделок, указанный в таблице, в течение 30 дней.
- Продолжительность каждой сделки должна составлять не менее 3-х минут.
- Учитываются сделки, прошедшие не менее 10 полных пунктов.
- Кешбэк начисляется за закрытые сделки ежедневно в виде торгового бонуса на торговый счёт, подключённый к программе.
- В случае, если с торгового счёта, подключенного к программе, снимаются средства или не выполнен оборот, необходимый для перехода на следующий уровень, счёт переходит на первый уровень программы.
Обратите внимание! Сроки акции ограничены!Источник: AMarkets
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