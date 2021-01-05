МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Фондовый рынок
Европейские индексы преимущественно снижаются
logo

Европейские индексы преимущественно снижаются

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,1%
Во вторник европейские фондовые индексы в своем большинстве снизились, поскольку опасения по поводу нового штамма коронавируса и новых ограничений негативно влияют на экономические перспективы.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,1% до отметки 401,21. Немецкий DAX упал на 0,2%, французский индекс CAC 40 — на 0,3%, а британский FTSE 100 вырос на 0,5%.

Ценные бумаги производителя микросхем Dialog Semiconductor выросли на 4,2% после того, как компания обнародовала оптимистичный прогноз выручки на четвертый квартал из-за более сильного, чем ожидалось, потребительского спроса на телефоны и планшеты 5G.

Акции Saint-Gobain выросли примерно на 1% на фоне того, что компания вступила в эксклюзивные переговоры с Building Materials Europe в рамках подготовки к продаже Saint-Gobain Building Distribution в Нидерландах.

Бумаги Fiat Chrysler Automobiles NV выросли на 0,7% после объявления о намерении инвестировать 250 миллионов долларов в расширение своего присутствия в Индии.

Нефтяные компании Royal Dutch Shell и BP выросли на 2–3% в Лондоне перед решением ОПЕК + по объему добычи.

Бумаги Ryanair Holdings снизились на 1,3%. Бюджетная авиакомпания объявила, что пассажиропоток снизился на 83% в годовом исчислении до 1,9 миллиона человек в декабре.



Читайте также: Азиатский рынок акций торгуется без единой динамики

вторник 05.01.2021 | 13:18
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Получай кешбэк и бонусы за каждое пополнение счета
    AMarkets: В Год Быка — с прибыльными сделками!

    ​Лови бычий тренд 2021 года с брокером AMarkets. Получай кешбэк и бонусы за каждое пополнение счета.Торговые бонусыБонус начисляется при единоразовом пополнении счета

    вторник, 05.01.2021 | 15:01
    Новости брокеров
  • Чтобы клиенты могли оперативно реагировать на события, компания предоставляет каждые два часа профессиональные торговые планы
    Бесплатные сигналы от Forex Club

    Компания Forex Club предлагает бесплатно всем своим клиентам встроенные торговые сигналы от мирового лидера в области финансовой аналитики.Воспользуйтесь

    вторник, 05.01.2021 | 11:42
    Новости брокеров
  • Австралийский рынок снижается после негативных сигналов с Уолл-стрит
    Фондовые рынки Азии снижаются вслед за рынком США

    Во вторник азиатские фондовые рынки в основном снижаются после негативных сигналов с Уолл-стрит на фоне недавнего всплеска случаев коронавируса в нескольких

    вторник, 05.01.2021 | 08:06
    Аналитика рынка Форекс
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok