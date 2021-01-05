Европейские индексы преимущественно снижаются

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,1% до отметки 401,21. Немецкий DAX упал на 0,2%, французский индекс CAC 40 — на 0,3%, а британский FTSE 100 вырос на 0,5%.

Ценные бумаги производителя микросхем Dialog Semiconductor выросли на 4,2% после того, как компания обнародовала оптимистичный прогноз выручки на четвертый квартал из-за более сильного, чем ожидалось, потребительского спроса на телефоны и планшеты 5G.

Акции Saint-Gobain выросли примерно на 1% на фоне того, что компания вступила в эксклюзивные переговоры с Building Materials Europe в рамках подготовки к продаже Saint-Gobain Building Distribution в Нидерландах.

Бумаги Fiat Chrysler Automobiles NV выросли на 0,7% после объявления о намерении инвестировать 250 миллионов долларов в расширение своего присутствия в Индии.

Нефтяные компании Royal Dutch Shell и BP выросли на 2–3% в Лондоне перед решением ОПЕК + по объему добычи.

Бумаги Ryanair Holdings снизились на 1,3%. Бюджетная авиакомпания объявила, что пассажиропоток снизился на 83% в годовом исчислении до 1,9 миллиона человек в декабре.

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