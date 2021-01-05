В декабре частный сектор С. Аравии не связанный с нефть вырос

Индекс менеджеров по закупкам вырос до 57,0 пункта в декабре с 54,7 в ноябре.

В декабре производство увеличивалось четвертый месяц подряд, причем самыми высокими темпами с ноября прошлого года.

Деловые ожидания на следующие 12 месяцев продолжают улучшаться в декабре, поскольку число случаев заражения Covid-19 снизилось.

Внедрение вакцины против коронавируса вызвало рост оптимизма в отношении того, что в следующем году спрос вырастет.

Фирмы увеличили свою покупательную активность и наращивают запасы ресурсов в декабре.

Что касается цен, то в декабре цены на сырье не изменились, в то время как средние цены росли более низкими темпами.

«Фактически, занятость несколько снизилась, поскольку фирмы направили расходы на производственные ресурсы и отметили, что текущие мощности по-прежнему позволяют им выполнять как новые, так и невыполненные работы», - сказал Дэвид Оуэн, экономист IHS Markit.

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