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В ноябре розничные продажи в Германии выросли
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В ноябре розничные продажи в Германии выросли

В месячном исчислении розничные продажи неожиданно выросли на 1,9%
В ноябре розничные продажи в Германии существенно выросли, сообщает статистическое агентство Destatis.

В ноябре розничные продажи увеличились на 5,6% по отношению к прошлому году, но медленнее, чем рост на 8,6%, зафиксированный в октябре. Экономисты ожидали данный показатель на уровне 3,9%.

Розничный товарооборот продуктов питания, напитков и табака увеличился всего на 0,8% за год, в то время как розничная торговля непродовольственными товарами выросла на 8,5%.

В месячном выражении товарооборот в ноябре увеличился на 1,9%. Аналитики прогнозировали падение на 2% в месячном выражении после роста на 2,6% в прошлом месяце.

По сравнению с февралем, за месяц до начала вспышки пандемии коронавируса, товарооборот в ноябре был на 8,4% больше в реальном выражении.

Согласно заявлению Destatis, розничный товарооборот за весь 2020 год, как ожидается, будет на 3,9–4,3% в реальном выражении выше, чем в 2019 году.

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вторник 05.01.2021 | 10:03
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