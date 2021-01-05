В декабре производство Великобритании росло максимальными темпами

Индекс Chartered Institute of Procurement & Supply / IHS Markit factory менеджеров по закупкам вырос до 37-месячного максимума 57,5 пункта с 55,6 в ноябре.

Опрос показал, что клиенты, отправляющие заказы, чтобы избежать окончания переходного периода Brexit, и продолжающийся отскок от возобновления работы мировой экономики увеличили приток новых заказов и объем производства.

Между тем, задержки в портах и другие логистические сбои увеличились до самых больших за всю историю.

В декабре сокращение рабочих мест производилось одиннадцатый месяц подряд.

Средние затраты на ресурсы в декабре росли максимальными темпами за два с половиной года из-за нехватки вводимых ресурсов, роста цен поставщиков, увеличения транспортных расходов, неопределенности по Brexit и факторов обменного курса. Следовательно, производители увеличили свои производственные расходы.

Деловой оптимизм в декабре снизился: 56% производителей прогнозируют рост производства в следующие 12 месяцев.

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