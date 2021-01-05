Фондовые рынки Азии снижаются вслед за рынком США

Австралийский рынок снижается после негативных сигналов с Уолл-стрит. Новости о том, что во вторник в Новом Южном Уэльсе было зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом после того, как в понедельник было зарегистрировано нулевое количество случаев, также ослабили настроения.

Индекс ASX 200 теряет 23,30 пункта и откатился до уровня 6 660,90. Более широкий индекс All Ordinaries снизился на 21,00 пункта — до 6 932,70.

В банковском секторе ценные бумаги Westpac, Commonwealth Bank и ANZ Banking снижаются от 0,5 до 0,8%. Национальный банк Австралии теряет более 1%.

Среди нефтяных акций: Oil Search обвалились на 2%, в то время как Santos i и Woodside Petroleum падают более чем на 1% каждая после того, как цены на сырую нефть упали.

Среди крупнейших горнодобывающих компаний: бумаги BHP Group выросли на 2%, Rio Tinto — на 2%, а Fortescue Metals — более чем на 1%.

Акции золотодобывающих компаний также выросли после того, как цены на золото за ночь выросли до двухмесячного максимума. Бумаги Newcrest Mining выросли 3%, а Evolution Mining увеличились на 1%.

Японский рынок увеличивает потери с предыдущей сессии после слабых сигналов с Уолл-стрит. Новости о том, что японское правительство планирует объявить чрезвычайное положение на месяц в Токио и соседних префектурах уже в четверг, также оказали давление на рынок.

Контрольный индекс Nikkei 225 снизился на 60,84 пункта — до 27 197,54 пункта.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank прибавляет 0,2%, в то время как Fast Retailing снижается на 1%. В сфере технологий Advantest набирает более 4%, а бумаги Tokyo Electron выросли на 2%.

Основные экспортеры выросли на фоне ослабления иены. Акции Panasonic выросли 3%, Canon — 2%, Mitsubishi Electric — 1%, а Sony — 0,5%.

Среди автопроизводителей: акции Honda снижаются более чем на 1%т, а Toyota — на 0,6%. В банковском секторе акции Sumitomo Mitsui Financial выросли на 0,4%, а акции Mitsubishi UFJ Financial прибавили 0,2%.

На валютном рынке доллар США во вторник торгуется в нижнем диапазоне ¥103.

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