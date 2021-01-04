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Объемы прокачки газа через Украину снизились
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Объемы прокачки газа через Украину снизились

Газпром, несмотря на это, заплатил как за 65 млрд кубометров, что оговорено контрактом
​Объемы прокачиваемого российского газа в Европу через Украину снизились на 38%. Объемы транзита составляют 55,8 млрд кубометров.

Газпром, несмотря на это, заплатил как за 65 млрд кубометров, что оговорено контрактом. Ранее глава Нафтогаза А. Коболев отметил, что по итогам текущего года платежи будут равняться сумме около двух миллиардов долларов США.

Помимо этого, в сообщении компании указывается, что газовые поставки из Европы в Украину увеличились на 12% по сравнению с минувшим годом, до 15,9 млрд кубометров. По словам главы оператора С. Макогона, в прошлом году оператору удалось выполнить 100% своих ключевых задач. В них входили надежная транспортировка газа для собственных потребителей, включая обязательства по транзиту газа в Европу и Молдавию.

Контракт на поставку газа был подписан год назад сроком до 2024 года. Причиной спада называют запуск новых газопроводов в обход украинской стороны и снижение спроса со в Европе. Для того чтобы заменить украинскую ГТС России нужно будет запустить «Северный поток-2».

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понедельник 04.01.2021 | 19:56
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