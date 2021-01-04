Великобритания официально вышла из ЕС

Первые грузовики уже пересекли границы по новым правилам и прошли таможенную проверку. Однако это не означает, что в будущем не возникнут какие-либо проблемы. Б. Джонсон заявил, что теперь у Британии появилась свобода действий и возможность вести свои дела иначе. В то же время представители министерств уверены, что в ближайшие несколько недель есть вероятность определенных затруднений и задержек.

Референдум о Brexit был проведен тремя месяцами ранее. На протяжении 11 месяцев шли переговоры о будущих экономических взаимоотношениях. Согласно новым правилам, британские производители товаров по-прежнему будут иметь беспошлинный доступ к европейскому рынку, но теперь им нужно предъявлять на границе дополнительные документы. Пока что остаются непонятными дальнейшие отношения банковского сектора двух сторон.

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