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Великобритания официально вышла из ЕС
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Великобритания официально вышла из ЕС

Референдум о Brexit был проведен тремя месяцами ранее
​Великобритания официально покинула Евросоюз. Теперь в силу вступили новые правила, которыми будут руководствоваться Лондон и Брюссель в своих экономических отношениях. Пока что все процедуры идут по плану.

Первые грузовики уже пересекли границы по новым правилам и прошли таможенную проверку.  Однако это не означает, что в будущем не возникнут какие-либо проблемы. Б. Джонсон заявил, что  теперь у Британии появилась свобода действий и возможность вести свои дела иначе. В то же время представители министерств уверены, что в ближайшие несколько недель есть вероятность определенных затруднений и задержек.

Референдум о Brexit  был проведен тремя месяцами ранее. На протяжении 11 месяцев шли переговоры о будущих экономических взаимоотношениях. Согласно новым правилам, британские производители товаров по-прежнему будут иметь беспошлинный доступ к европейскому рынку, но теперь им нужно предъявлять на границе дополнительные документы. Пока что остаются непонятными дальнейшие отношения банковского сектора двух сторон.

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понедельник 04.01.2021 | 18:53
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