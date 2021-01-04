Белоруссия начнет поставки нефти через российские порты

Он отметил, что в 2021 году можно будет осуществлять транспортировку нефти с учетом договоренностей и определенных вопросов, которые прорабатываются между компаниями. 2021 — именно тот срок, когда можно реально начать поставки.
Ранее о том, что Белоруссия хотела бы перенаправить торговые потоки нефти из прибалтийских портов в Россию заявил А. Лукашенко. Такое заявление он сделал после того, как он и его соратники были включены в санкционный список из-за ситуации в стране после президентских выборов. Прибалтика заявила о непризнании результатов выборов и о поддержке массовых акций протеста.В то же время Лукашенко признал, что транзит через Россию будет стоить дороже, однако при этом Белоруссия рассчитывает на финансовую поддержку, включая строительство инфраструктуры. По этому вопросу решение еще не принято, но в Москве пообещали начать переговоры по этому вопросу.
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