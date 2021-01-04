Белоруссия начнет поставки нефти через российские порты

Он отметил, что в 2021 году можно будет осуществлять транспортировку нефти с учетом договоренностей и определенных вопросов, которые прорабатываются между компаниями. 2021 — именно тот срок, когда можно реально начать поставки.

Ранее о том, что Белоруссия хотела бы перенаправить торговые потоки нефти из прибалтийских портов в Россию заявил А. Лукашенко. Такое заявление он сделал после того, как он и его соратники были включены в санкционный список из-за ситуации в стране после президентских выборов. Прибалтика заявила о непризнании результатов выборов и о поддержке массовых акций протеста.

В то же время Лукашенко признал, что транзит через Россию будет стоить дороже, однако при этом Белоруссия рассчитывает на финансовую поддержку, включая строительство инфраструктуры. По этому вопросу решение еще не принято, но в Москве пообещали начать переговоры по этому вопросу.

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