МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Белоруссия начнет поставки нефти через российские порты
logo

Белоруссия начнет поставки нефти через российские порты

В 2021 году можно будет осуществлять транспортировку нефти с учетом договоренностей и определенных вопросов, которые прорабатываются между компаниями
​Белоруссия может начать поставки нефти на экспорт через российские порты уже в этом году. О такой возможности заявил вице-премьер России А. Новак в своем интервью.

Он отметил, что в 2021 году можно будет осуществлять транспортировку нефти с учетом договоренностей и определенных вопросов, которые прорабатываются между компаниями. 2021 — именно тот срок, когда можно реально начать поставки.

Ранее о том, что Белоруссия хотела бы перенаправить торговые потоки нефти из прибалтийских портов в Россию заявил А. Лукашенко. Такое заявление он сделал после того, как он и его соратники были включены в санкционный список из-за ситуации в стране после президентских выборов. Прибалтика заявила о непризнании результатов выборов и о поддержке массовых акций протеста.

В то же время Лукашенко признал, что транзит через Россию будет стоить дороже, однако при этом Белоруссия рассчитывает на финансовую поддержку, включая строительство инфраструктуры. По этому вопросу решение еще не принято, но в Москве пообещали начать переговоры по этому вопросу.

Читайте также: Белоруссия начнет поставки нефти через российские порты

понедельник 04.01.2021 | 17:42
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Референдум о Brexit был проведен тремя месяцами ранее
    Великобритания официально вышла из ЕС

    ​Великобритания официально покинула Евросоюз. Теперь в силу вступили новые правила, которыми будут руководствоваться Лондон и Брюссель в своих экономических

    понедельник, 04.01.2021 | 18:53
    Политические новости
  • Ранее норвежская компания отказалась предоставить газопроводу сертификат соответствия
    Cеверный поток-2 может быть достроен при поддержке стран ЕС

    ​Проект строительства газопровода “Северный поток-2» смогут построить при поддержке стран Евросоюза. Об этом заявил вице-премьер-министр России А. Новак.Сегодня

    понедельник, 04.01.2021 | 17:31
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
  • НРА отмечает ведущие позиции АО ФИНАМ на рынке маркет-мейкерских услуг и технологическое лидерство брокера
    НРА увеличило некредитный рейтинг надежности АО ФИНАМ

    ​Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) повысило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО ФИНАМ по национальной рейтинговой шкале инвестиционных

    понедельник, 04.01.2021 | 15:02
    Новости брокеров
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok