Cеверный поток-2 может быть достроен при поддержке стран ЕС

Сегодня в ЕС осознают, что американские санкции, которые ранее были приняты против российского проекта, по сути, являются проявлением протекционизма, при помощи которых Вашингтон намерен продвигать на рынке собственный природный газ.

Вице-премьер отметил, что этот факт понимают страны, которые заинтересованы в реализации данного проекта, а также крупные компании. Они оказывают поддержку проекту, на который возлагают большие надежды. Также заявлялось о том, что инструменты, которыми пользуются США для санкций против строительства, являются неконкурентными.

Ранее норвежская компания отказалась предоставить газопроводу сертификат соответствия, который необходим для начала работы. Все мероприятия были приостановлены до тех пор, пока американские санкции остаются в силе.

Напомним, что «Северный поток-2» планировалось достроить и запустить в конце 2019 года. Но строительство было заторможено в декабре 2020 года после угрозы санкций со стороны США владельцам кораблей, которые использовались для укладки труб.

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