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В декабре уровень безработицы в Австрии вырос
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В декабре уровень безработицы в Австрии вырос

Количество безработных составило 459 682 человека
​Уровень безработицы в Австрии увеличился в последний месяц 2020 года на фоне сезонной безработицы в строительном секторе и отсутствия рабочих мест в туристической отрасли из-за карантинных ограничений по сдерживанию пандемии коронавируса, сообщила в понедельник Государственная служба занятости Австрии / AMS.

Уровень безработицы вырос до 11,0% с 9,5% в прошлом месяце.

Количество безработных составило 459 682 человека, что на 109 887 человек или 31,4% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Занятость сократилась на 53 000 человека, в годовом выражении до 3,72 миллиона.

По данным AMS, около 521000 человек были зарегистрированы в качестве безработных или участвовали в программах обучения, что на 27,7% выше, чем на конец 2019 года.

Вводимые третий раз карантинные ограничения для борьбы с распространением Covid-19 увеличили уровень безработицы в сфере отельного бизнеса и туризме более чем в 2 раза по отношению к прошлому году, сообщает AMS. Однако, по словам главы AMS Йоханнеса Копфа, сектор туризма оставался лидером в сохранении рабочих мест: почти 100 000 человек работали по временной занятости.



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понедельник 04.01.2021 | 16:48
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