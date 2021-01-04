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НРА увеличило некредитный рейтинг надежности АО ФИНАМ
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НРА увеличило некредитный рейтинг надежности АО ФИНАМ

НРА отмечает ведущие позиции АО ФИНАМ на рынке маркет-мейкерских услуг и технологическое лидерство брокера
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) повысило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО ФИНАМ по национальной рейтинговой шкале инвестиционных компаний для Российской Федерации до уровня "АА-|ru.iv|", прогноз "Стабильный". 

Повышение рейтинга обусловлено продолжительной историей работы и высокими позициями брокера на финансовом рынке, существенным объемом активов и собственного капитала, положительной динамикой клиентской базы и умеренно-высокой оценкой системы управления рисками компании.  

Ключевые факторы рейтинговой оценки.

  • Высокие и устойчивые рыночные позиции.
  • Положительная динамика объема совокупных оборотов и клиентской базы.
  • Высокие объемы собственных средств и активов.
  • Длительный срок работы на рынке брокерского обслуживания.
  • Комфортная оценка ключевого персонала и корпоративного управления.
  • Умеренно-высокая оценка управления рисками.
  • Комфортный уровень показателя стресс-тестирования ликвидности, равный 1,00).
  • Технологичность и передовые продукты на рынке.
НРА отмечает ведущие позиции АО ФИНАМ на рынке маркет-мейкерских услуг и технологическое лидерство брокера, клиентам которого доступен широкий спектр инвестиционных возможностей и инновационных технологий для трейдинга. По оценке аналитиков агентства, дальнейшему позитивному изменению рейтинга компании будут способствовать положительный финансовый результат, рост рентабельности капитала до уровня не ниже среднерыночных значений, а также дальнейший рост рыночных позиций за счет повышения объема торговых оборотов и расширения списка предлагаемых цифровых сервисов.

Источник: Finam

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понедельник 04.01.2021 | 15:02
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