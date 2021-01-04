НРА увеличило некредитный рейтинг надежности АО ФИНАМ

Повышение рейтинга обусловлено продолжительной историей работы и высокими позициями брокера на финансовом рынке, существенным объемом активов и собственного капитала, положительной динамикой клиентской базы и умеренно-высокой оценкой системы управления рисками компании.

Ключевые факторы рейтинговой оценки.

Высокие и устойчивые рыночные позиции.

Положительная динамика объема совокупных оборотов и клиентской базы.

Высокие объемы собственных средств и активов.

Длительный срок работы на рынке брокерского обслуживания.

Комфортная оценка ключевого персонала и корпоративного управления.

Умеренно-высокая оценка управления рисками.

Комфортный уровень показателя стресс-тестирования ликвидности, равный 1,00).

Технологичность и передовые продукты на рынке.

НРА отмечает ведущие позиции АО ФИНАМ на рынке маркет-мейкерских услуг и технологическое лидерство брокера, клиентам которого доступен широкий спектр инвестиционных возможностей и инновационных технологий для трейдинга. По оценке аналитиков агентства, дальнейшему позитивному изменению рейтинга компании будут способствовать положительный финансовый результат, рост рентабельности капитала до уровня не ниже среднерыночных значений, а также дальнейший рост рыночных позиций за счет повышения объема торговых оборотов и расширения списка предлагаемых цифровых сервисов.

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