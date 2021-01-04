НРА увеличило некредитный рейтинг надежности АО ФИНАМ

Повышение рейтинга обусловлено продолжительной историей работы и высокими позициями брокера на финансовом рынке, существенным объемом активов и собственного капитала, положительной динамикой клиентской базы и умеренно-высокой оценкой системы управления рисками компании.
Ключевые факторы рейтинговой оценки.
- Высокие и устойчивые рыночные позиции.
- Положительная динамика объема совокупных оборотов и клиентской базы.
- Высокие объемы собственных средств и активов.
- Длительный срок работы на рынке брокерского обслуживания.
- Комфортная оценка ключевого персонала и корпоративного управления.
- Умеренно-высокая оценка управления рисками.
- Комфортный уровень показателя стресс-тестирования ликвидности, равный 1,00).
- Технологичность и передовые продукты на рынке.
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