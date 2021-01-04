В I и II кварталах текущего года рынок нефти будет неоднозначным, сообщил генсекретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

При этом негативным фактором влияющим на нефтяной сектор по-прежнему остается пандемия коронавируса. Премьер-министр Объединенного Королевства сообщил, что, скорее всего, Великобритания введет более строгие карантинные ограничения, при этом в Япония обсуждают возможность введения ЧП.

Сегодня министры ОПЕК+ в ходе своего заседания должны обозначить февральские квоты на добычу нефти. На внеплановой встрече 3 января лидеры некоторых государств ОПЕК+ засомневались в надобности роста добычи нефти, пишет Bloomberg.

"Мы считаем, что ОПЕК+ не будет увеличивать добычу углеводородов на фоне продолжающегося роста заболеваемости Covid-19 и низкого уровня иммунизации населения", — заявил эксперт RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Нефть марки Brent с поставками в марте на ICE Futures торгуется по цене 52,81 доллара за баррель, что на 1,95% выше стоимости на закрытии прошлых торгов.

Нефть марки WTI с поставками в феврале на NYMEX торгуется на уровне 49,36 долларов за баррель, что на 1,73% выше вчерашней стоимости.

Читайте также: Нефть растет в ожидании заседания министров ОПЕК+