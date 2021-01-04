В декабре темпы восстановления производственного сектора Турции снижаются

Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Турецкой Республики в Стамбуле снизился до 50,8 пункта в декабре с 51,4 в предыдущем месяце.

Хотя показатель был выше нейтрального уровня 50,0, оценка указала на незначительное улучшение состояния сектора за семь месяцев.

Пандемия коронавируса и карантинные ограничения по предотвращению его распространения привели к замедлению как производства, так и новых заказов. Экспортные заказы также снизились на фоне второй волны коронавируса в ряде экспортных отраслей Республики.

Несмотря на спад, производители увеличивают уровень занятости седьмой месяц подряд.

Нехватка предложения в сочетании со слабостью валюты привели к резкому и ускоренному увеличению производственных затрат.

Темпы инфляции были самыми высокими с сентября 2018 года. В свою очередь, цены на продукцию резко выросли, хотя и несколько более медленными темпами, чем в ноябре.

Читайте также: В последний месяц года рост производства в КНР снизился