Альфа-Форекс заключил соглашение о сотрудничестве с FreshForex

Жители России, которые пожелают зарегистрироваться на FreshForex, будут получать предложение открыть счет у Альфа-Форекс. Компаниям удалось договориться о взаимовыгодном сотрудничестве, и уже подписано партнерское соглашение.

Российский форекс-брокер Альфа-Форекс использует партнерскую модель привлечения клиентов, что позволило ему выйти на хорошую рентабельность. И вот теперь компании удалось вступить в крупное партнерство со всемирно известным форекс-брендом.

Новые партнеры будут взаимодействовать исключительно в рамках законодательства РФ. По заверению представителей FreshForex, зарегистрированные до подписания соглашения клиенты также будут получать полный объем услуг. FreshForex выражает благодарность Ассоциации форекс-дилеров, которая оказывала помощь в ведении переговоров.

Сегодня FreshForex работает в более чем 150 странах мира, и продолжает наращивать партнерскую сеть. Компания Альфа-Форекс получила лицензию в 2018 году, и довольно быстро вышла на позиции лидера среди российских форекс-брокеров за счет реализации успешной партнерской модели привлечения клиентов.

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