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В последний месяц года рост производства в КНР снизился
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В последний месяц года рост производства в КНР снизился

Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере упал до 53,0 пункта в декабре с 54,9 в предыдущем месяце
​Рост производственного сектора Китая замедлился в конце 2020 года, поскольку рост производства снизился, показали результаты опроса IHS Markit в понедельник.

Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере упал до 53,0 пункта в декабре с 54,9 в предыдущем месяце. Оценка также оказалась ниже прогноза аналитиков в 54,8.

Темпы роста были самыми низкими за три месяца. Тем не менее, оценка свидетельствует о том, что сектор продолжает восстанавливаться после вспышки Covid-19.

Согласно официальному исследованию PMI, индекс менеджеров по снабжению заводов упал до 51,9 пункта с 52,1 в ноябре.

Общий спад был вызван замедлением роста производства, как показал частный опрос. Фирмы также сообщили о более медленном росте общего количества новых заказов из-за умеренного роста внешнего спроса.

Фирмы осторожно подходили к вопросу найма, поскольку инициативы по сокращению расходов сказывались на найме.

Производители сообщили о резком увеличении средних затрат на вводимые ресурсы в декабре. Уровень инфляции был самым высоким за последние три года и привел к более быстрому росту цен производителей.

Китайские производители товаров в большинстве ожидают, что через год объем производства превысит текущий уровень на фоне прогнозов более жестких условий глобального спроса и прекращения пандемии Covid-19.

Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group, сказал: "Что касается тенденции, мы ожидаем, что восстановление экономики в постэпидемическую эпоху продолжится в течение нескольких месяцев, а макроэкономические показатели будут более сильными в следующие шесть месяцев, с учетом учитывать низкие базы в первой половине 2020 года ".

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понедельник 04.01.2021 | 08:38
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