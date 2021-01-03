Хорватия запустила собственный терминал приема СПГ из США

Терминал находится на острове Крк. Уже началась процедура перегрузки первой партии с танкера на судно-регазификатор LNG Croatia. Работі будут вестись до 3 января. По данным компании LNg Hrvatska, в систему уже поступило 4 млн кубометров газа за первые сутки.

В прошлом году Хорватия зафиксировала потребление примерно 2,9 кубометров газа и почти весь данным объем был поставлен «Газпромом». Новый проект рассматривается для Хорватии возможностью стать дополнительных газовым хабом для Центральной и Восточной Европы и обеспечить поставки топлива в соседние государства.

В начале 2020 года премьер-министр страны А. Пленкович говорил о том, что газ может быть направлен, к примеру, в Венгрию. Заинтересованность в данном проекте выразила и Украина.

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