В МОФТ собрали все отзывы о FXCM (ФХСМ) и составили досье на этого брокера

Здесь можно найти общую информацию о брокере и обзор официального сайта FXCM, данные о регуляции и лицензиях брокера, о работе службы поддержки компании, наличии обучающих программ для начинающих трейдеров. В профиле этой компании также можно ознакомиться с инвестиционными предложениями брокера, изучить типы и условия бонусных программ и программ для партнеров. Специально для того, чтобы облегчить изучение сайта брокера и его Личного кабинета, эксперты МОФТ опубликовали обзорную инструкцию со скриншотами, которая позволяет ознакомиться с функционалом кабинета FXCM без регистрации на сайте компании.

Дополнительно в профиле FXCM на сайте МОФТ можно оставить свой отзыв о сотрудничестве с этой компанией и изучить уже проверенные и опубликованные отзывы клиентов этого брокера. А также поставить свою оценку уровню сервиса FXCM.

МОФТ ориентируется на клиентов и заботится об их безопасности, поэтому специалисты Объединения, перед публикацией какой-либо информации о компании FXCM (ФХСМ), тщательно изучают и проверяют ее. Таким образом, защищая права своих клиентов и поддерживая их, — МОФТ публикует только правдивую информацию о работе FXCM, что позволяет сделать объективный анализ деятельности брокера и принять правильное решение о сотрудничестве с ним.

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